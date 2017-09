Polycom kondigt nieuwe vergadertelefoon aan, de Trio 8500

Hardware

Polycom zal een nieuwe vergadertelefoon op de markt brengen, die de naam Trio 8500 draagt. Het product moet door zijn ontwerp geschikt zijn voor de werkplek van de eenentwintigste eeuw. Een modern ontwerp, heldere audiokwaliteit en goede interoperabiliteit over ecosystemen maken dat volgens Polycom mogelijk.

De Trio 8500 beschikt over de recente Polycom-technologieën, zoals HD audio kwaliteit (14kHz audio) en Polycom NoiseBlock. Die laatste technologie zorgt ervoor dat jouw stem maximaal te horen is door geluiden die niets met spraak te maken hebben te elimineren. Door de nieuwe kleuren touchscreen en de integratie van Microsoft Exchange-kalander moeten deelnemers binnen één klik kunnen toetreden.

Mogelijkheden

Het apparaat is door Microsoft gecertificeerd voor Skype for Business en Office 365. Dat moet audiokwaliteit opleveren die van de desktop naar de vergaderruimte goed verloopt. Het geluid van aangesloten speakers moet duidelijk te horen zijn tot 14 feet, oftewel 4,25 meter. Polycom biedt de mogelijkheid om uit te breiden met microfoons, waardoor de stem van iedere deelnemer uit de vergaderzaal natuurlijk moet overkomen.

Polycom geeft verder aan dat de Trio 8500 hybride registratie ondersteunt, zodat bedrijven het apparaat in een open Session Initiation Protocol (SIP) omgevingen en/of Skype for Business-omgeving gebruikt kan worden. Mobiele apparaten zijn met de vergadertelefoon aan te sluiten via Bluetooth, USB en IP-connectie. Bovendien werkt de Trio 8500 met andere op cloud-gebaseerde audiotplatforms, waaronder Zoom, BlueJeans, Cisco, Avaya, WebEx.

25-jarig bestaan

De aankondiging van de Trio 8500 staat in het teken van het 25-jarig bestaan van de Polycom-vergadertelefoons. Jeff Rodman, medeoprichter van het bedrijf, geeft aan dat Polycom in 1992 zakelijke communicatie veranderde met de inmiddels bekende driehoekige Polycom-vergadertelefoon. Hij laat verder weten dat het product een standaard voor vergaderruimtes over de hele wereld is en het apparaat uitgroeide tot een icoon van het bedrijf.

In het persbericht noemt Polycom geen prijs voor de Trio 8500. Ook over een releasedatum wordt niet gesproken.