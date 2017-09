Nieuwe investeringsronde maakt Slack meer dan 5 miljard dollar waard

Business

Slack heeft in een investeringsronde 250 miljoen dollar (209 miljoen euro) opgehaald, waardoor de zakelijke chatdienst op een waardering van 5,1 miljard dollar (4,3 miljard euro) uitkomt. Dankzij het nieuwe geld beschikt Slack over wat meer bewegingsruimte, aangezien de concurrentie voor soortgelijke diensten toeneemt.

Het bedrijf geeft aan dat het geld bedoeld is voor operationele flexibiliteit, waarbij er geen bepaald doel voor ogen is. Slack zou nog een aanzienlijk deel hebben van de 591 miljoen dollar die al eerder met investeringsrondes opgehaald werd. In juli haalde de berichtendienst nog 250 miljoen dollar op, zo was destijds op Techzine te lezen.

De laatste keer dat Slack gewaardeerd werd, kende het bedrijf een waarde van 3,8 miljard dollar. Dat bedrag stamt alweer uit april 2016. De nieuwe investering is grotendeels afkomstig van Vision Fund, een investeringsfonds van SoftBank Group Corp. waar bijna 100 miljard dollar in zit. Dit fonds investeerde eerder samen met drie andere partijen al 12 miljard dollar in Uber.

Concurrentie

Eerder deze maand kondigde de chatdienst een uitbreiding van zijn diensten in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Japan aan. De berichtendienst ziet zijn concurrentie groeien, aangezien ook Microsoft met Teams en HipChat zich op de markt vestigen. Toch doet Slack het met meer dan 9 miljoen wekelijks actieve gebruikers en 6 miljoen dagelijks actieve gebruikers nog goed. Meer dan 2 miljoen personen betalen voor de dienst. Jaarlijks zou het bedrijf meer dan 200 miljoen dollar ophalen met abonnementsinkomsten.

Het enorme bedrag van Vision Fund zorgde ook al voor een investering van 4,4 miljard dollar in WeWork Cos., een bedrijf voor gedeelde kantoorruimte. Ook zou Flipkart Group, een Indiaas e-commerce bedrijf, een bedrag van 2,5 miljard ontvangen hebben. Dat was de grootste durfkapitaalinvestering in India ooit, zo berichtte Bloomberg destijds op basis van anonieme bronnen. Vooral startups uit de techsector lijken zo te profiteren van Vision Fund.