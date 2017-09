Nu of nooit voor draadloze laadtechnologie

Business

Tijdens de aankondiging van allerhande nieuwe producten, liet Apple tussen neus en lippen door ook weten zich bij het consortium achter de Qi-standaard voor draadloos laden gevoegd te hebben. Het bedrijf bemoeit zich daarmee met draadloos laden en dat is een mooie ontwikkeling, want de standaard komt tot dusverre maar langzaam van de grond.

De site ZDNet schrijft in een interessant artikel dat het moment van de waarheid aangebroken lijkt te zijn voor draadloos laden. Apple voegt zich nu bij onder meer Samsung en andere Android-fabrikanten bij de Qi-standaard, waarmee dat in de voorzienbare toekomst dé standaard zal zijn voor de technologie.

Meer investeringen

Dat Apple zich bij het consortium voegt, impliceert een belangrijke ontwikkeling voor de toekomst. Bedrijven kunnen nu namelijk veilig aannemen dat veruit de meeste smartphones standaard Qi-ondersteuning bieden. Dat is interessant: want zo heeft Ikea al bureaus in de verkoop die een contactpunt voor draadloos laden bevatten.

Qi biedt daarmee een interessant perspectief voor de toekomst. Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat steeds meer fabrikanten ervoor kiezen en dat de investeringen daarmee flink toenemen. Dat zou kunnen zorgen dat de toch nog enigszins gebrekkige technologie snel beter wordt.

Vooral langzaam laden

Problematisch bij draadloos opladen via Qi is dat het nog vrij traag verloopt. Momenteel is het vooral handig als je bijvoorbeeld de hele nacht een apparaat op zo’n laadmatje kan leggen. Dan is je apparaat in de ochtend helemaal volgeladen. Maar als je even snel moet laden, is het te weinig.

Een belangrijke vraag voor de toekomst is, zo lijkt het, wat de AirPower-technologie van Apple gaat doen. Werkt die bijvoorbeeld sneller dan gewone Qi-laadtechnologie? Of is hij net zo langzaam? Dan hangt het er vooral vanaf wat de nabije toekomst brengt, om te zorgen dat het meer dan een geinige gimmick wordt.