Nieuwe Zyxel wifi-oplossing moet connected homes mogelijk maken

Hardware

Zyxel heeft twee nieuwe producten aangekondigd, die onder de naam Multy Whole Home WiFi Mesh geïntroduceerd worden. De twee apparaten, ook wel Multy X en Multy Pro, zullen volgens de maker een betrouwbare, snelle en slimme wifi-verbinding zorgen, die nodig is om connected homes mogelijk te maken.

Het netwerk van wifi-signalen moet witte plekken voorkomen en een naadloze wifi-dekking bieden. Gebruikers moeten op die manier in staat zijn zich vrij te bewegen in het hele huis. Aangesloten apparaten zullen automatische overschakelen naar de Multy-zender met het beste signaal. Rondlopen binnen het bereik van de Multy Whole Home WiFi Mesh moet zo probleemloos gaan.

Multy X

De variant Multy X is geschikt voor consumenten die een eenvoudige wifi-oplossing in hun huis willen. Het beheren van de Multy X gaat via een app-gebaseerde setup of spraakassisstent Alexa. Dat laatste zal in Nederland minder voorkomen, aangezien Amazon Echo hier nog niet te koop is en geen Nederlands spreekt.

Het installatieproces van de Multy X moet binnen enkele minuten afgerond zijn door de Multy X-app. In deze app kan tevens het beheer van het wifi-systeem plaatsvinden. Het tri-band systeem moet op zijn beurt zorgen voor de hoogste mogelijke snelheden en moet de netwerkprestaties van aangesloten apparaten maximaliseren.

Multy Pro

Het andere product, de Multy Pro Managed WiFi Solution, is ontworpen voor serviceproviders om een passende oplossing te bieden die voldoet aan unieke eisen van elke abonnee thuis. Serviceproviders krijgen zo inzicht in de aangesloten huizen via de Remote Management TR-069 en TR-181. Ook moet er met de Multy Pro tijd bespaard worden dankzij de automatische configuratiefunctie. Daarnaast moeten de servicekosten verlagen doordat er minder helpdeskgesprekken en onderhoudsbezoeken plaatsvinden.

Zyxel heeft ook productpagina’s van beide wifi-oplossingen online geplaatst. Op die van de Multy X is een video van het apparaat te vinden, terwijl de Multy Pro meer uitgelegd wordt met behulp van plaatjes. Een prijs voor de producten wordt daarop niet genoemd.