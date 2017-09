Tesla heeft patent voor apparaat dat autobatterij kan verwisselen

Business

Een van de grote problemen bij elektrische auto’s is nog altijd het bereik. Autofabrikanten proberen de maximale laadcapaciteit van hun batterijen te vergroten, maar dat is een deel van de oplossing. Er komt immers een moment dat die bijgeladen moet worden. Tesla voorziet nu ogenschijnlijk een andere toekomst.

Het bedrijf heeft volgens Engadget een patent aangevraagd voor een machine die binnen een kwartier de accu van een auto kan verwisselen. De gedachte is dat auto’s op die manier veel sneller weer de weg op kunnen. Het gaat niet om een compleet automatisch systeem, maar vereist nog altijd hulp van technici.

Onderstaand figuur toont een opstelling waarbij de auto opgetild wordt en technici vervolgens snel en eenvoudig de batterij uit de auto kunnen halen. Daarna kan er een nieuwe ingezet worden, waarna de chauffeur weer onderweg kan. Zoiets is vooral handig voor plekken waar Tesla geen Supercharger heeft staan, zodat chauffeurs alsnog over een groter bereik kunnen beschikken.

Een scenario waarbij Tesla zo’n soort opstelling introduceert, tegelijk met zijn nog te presenteren vrachtwagens, is natuurlijk niet ondenkbaar. Die moeten een gigantisch bereik hebben, om echt goed te werken en te kunnen concurreren met normale vrachtwagens. Zo’n toekomst lijkt echter nog ver in de toekomst te liggen en dan is een opstelling als deze een goede (tijdelijke) oplossing.

Het zou ook een extra manier voor het bedrijf van CEO Elon Musk zijn om mensen tegemoet te komen die nog twijfelen over het bereik van de voertuigen. Enkel het supersnel opladen van de accu van een auto is immers voor sommigen niet genoeg.