Nieuwe update voor Windows 10-versie Skype

De mobiele versies van Skype hebben de afgelopen maanden een aantal veranderingen gehad, terwijl de Windows 10-versie achter leek te blijven. Toch kunnen gebruikers van de chatdienst op Windows 10 een update tegemoet zien. Microsoft heeft namelijk het nummer van de previewversie veranderd van 11.19.856.0 naar 12.4.676.0.

Hoewel dat nog steeds betekent dat alleen gebruikers van de previewversie met de aankomende Skype-uitvoering aan de slag kunnen, houdt het tevens in dat de nieuwe update voor Windows 10 er waarschijnlijk aan zit te komen. Er is geen in-app changelog aangetroffen, maar Aggioramenti Lumia wist er toch één te bemachtigen. Daaruit blijkt het volgende:

Er zullen meer reacties mogelijk zijn met emoji.

Het wordt mogelijk om Skype-conversaties te annuleren. Voorheen was het alleen mogelijk om normale berichten te wissen en die van Skype te verbergen.

Er komt een nieuw welkomstscherm.

Het verbergen van gesprekken is niet langer mogelijk.

Het toevoegen van groepen aan favorieten zal niet langer mogelijk zijn.

Er komen bug fixes en algemene verbeteringen.

Andere toevoegingen

Er zitten dus weldegelijk wat aanpassingen voor Skype voor Windows 10 aan te komen, al gaat het vooral om een kleine update. Het gaat hier om dezelfde update waarover we medio augustus al schreven. Toen werd al bekend dat groepsberichten levendiger gemaakt worden en nieuwe functies krijgen die het makkelijker maken om met meer mensen tegelijk in contact staan. Ook kunnen er in groepschats meer zaken gedaan worden. Gebruikers kunnen in real-time hun scherm en foto’s die ze zien delen.

Ook @mentions, reacties op berichten en notificaties staan daarin centraal. Het geheel zou duidelijker moeten maken wanneer iemand bijvoorbeeld specifiek een bericht op jou richt in een groepschat. Verder maakt Skype het notificatiepaneel overzichtelijk in deze versie en wordt er een nieuwe mediagalerij geïntroduceerd. Daarin is het vinden van gedeelde content eenvoudiger.