AWS lanceert 4TB virtual machine voor data-intensieve workloads

Services

Amazon Web Services (AWS) heeft een nieuwe virtual machine (VM) gelanceerd die tot op heden over de meeste geheugen bezit. Het gaat om een VM van 4 terabyte, het dubbele van Microsoft Azure’s limiet van 2 TB. Ook is dit een hogere RAM dan de Google Cloud Platform kent, die een maximum van 416GB biedt.

De nieuwe x1e.32xlarge wordt in kracht voorzien van de quad-socket Intel Xeon E7 8800 v3 Haswell-processors. Deze lopen op 2.3 GHz (128 vCPUs) met grote L3-caches. Bovendien zorgt het volgens AWS voor een maximum van 25 Gbps aan netwerk bandbreedte indien gelanceerd binnen een EC2 placement group.

De virtual machines zijn ontworpen om SAP HANA en andere geheugen-intensieve applicaties in de cloud te draaien. AWS vorige maximum werkgeheugen was 2 TB en het nieuwe maximum maakt van AWS de partij die de grootste VM kan bieden. Overigens heeft het bedrijf al eens aangegeven 16TB VM’s naar de cloud te willen brengen. Dit is volgens AWS de eerste fase om bedrijven data-intensievere applicaties te kunnen bieden.

Volgens Jeff Barr, Chief Evangelist van AWS, draaien al veel klanten applicaties op de bestaande x1.32xlarge. De lancering van de nieuwe VM zorgt ervoor dat klanten veel grotere datasets kunnen opslaan en verwerken, zo geeft Barr aan. Dat moet de VM’s een goede optie maken voor grotere productie-implementatie.

Beschikbaarheid

De nieuwe VM’s zijn per direct beschikbaar voor de regio’s US East (Northern Virginia) US West (Oregon), Europa (Ierland) en Asia Pacific (Tokyo). Ze zijn te lanceren als onderdeel van AWS’ On-Demand en Reserved Instances, beschikbaar vanaf de AWS Management Console, AWS Command Line Interface, AWS SDK’s en AWS Marketplace.

AWS neemt steeds meer stappen om zijn cloud te verbeteren. Zo werd eerder bekend dat het bedrijf zich bij Cloud Native Computing Foundation aansluit, waarmee de suggestie gewekt wordt dat het bedrijf een eigen dienst voor Kubernetes container management zal lanceren. Ook kwam er de beveiligingsdienst Macie, die gevoelige data in de cloud beschermt met machine learning.