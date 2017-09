Microsoft vraagt patent aan voor nieuw type vingerafdrukscanner

Hardware

Microsoft heeft een interessant patent aangevraagd. De technologiegigant wil het patent krijgen op een nieuwe soort vingerafdruktechnologie. Het zou de bedoeling zijn dat gebruikers hun vingerafdruk kunnen laten scannen, zonder dat ze de scanner daadwerkelijk hoeven aan te raken.

In de patentaanvraag (PDF) omschrijft Microsoft hoe de technologie werkt. Het toont een mobiel apparaat met een speciaal scherm, waarin een vingerafdrukscanner ingebouwd is. Dat kan de vinger detecteren zonder dat die dus het scherm aan hoeft te raken, iets wat Microsoft als “off-surface image sensing” omschrijft.

Dat is mogelijk doordat het glas van het scherm gebruikt wordt als een golfgeleider. Lichtstralen die via de vinger naar het scherm gaan, worden op een specifieke manier afgebogen. Daardoor komen de lichtstralen terecht bij het scherm en kan de sensor de vingerafdruk aflezen zonder dat de gebruiker het scherm of de sensor aanraakt.

De technologie is mogelijk interessant, omdat het zou kunnen leiden tot nieuwe mogelijkheden in het design van producten. Denk aan dunnere behuizingen of speciale vormen. Wellicht dat de opvouwbare smartphone waar Microsoft in maart van dit jaar patent op kreeg, er goed gebruik van kan maken.

Overigens moet de technologie nog wel bijgeschaafd worden. Het systeem werkt op dit moment als een vinger zich enkele millimeters van het scherm bevindt. Microsoft denkt zelf aan een mobiel apparaat dat “een gebruiker kan authentiseren en het login proces kan lanceren nog voordat de vinger van de gebruiker het apparaat aanraakt.”

Microsoft diende de patentaanvraag vorig jaar in, maar hij werd nu pas gepubliceerd. Waarom deze nog niet is goedgekeurd, weten we niet en het is ook niet zeker wanneer dat zal gebeuren.