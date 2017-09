Eventbrite Organizer-app wint designprijs Google

Apps & Software

De Eventbrite Organizer-app heeft een designprijs van Google gewonnen. De vormgeving van de applicatie zorgt ervoor dat Eventbrite Organizer de winnaar is geworden in de categorie Interaction Design. Op de pagina van Google prijst de techgigant het feit dat alles wat een drukke event manager nodig heeft in de app aanwezig is.

Google noemt ook het stroomlijnen van het hele proces van het aanmaken van een evenement tot het correct afhandelen ervan als reden voor de prijs. Dat gebeurt volgens de techgigant met een duidelijke structuur en navigatie en het gebruik van affordances. De app levert efficiënte ondersteuning voor de vele taken waar een organisator voor verantwoordelijk is zonder dat de gebruiker overspoelt wordt door keuzes, zo geeft Google aan.

Thomas Censani, Director of Product Design van Eventbrite, vult daarop aan dat de app het onboarden, inchecken en scannen van deelnemers regelt en zorgt voor een manier van kopen van tickets waarbij een event manager echt geholpen wordt. Dat gebeurt met animaties om het aantal stappen bij het aanmaken van een event te verminderen, aldus Censani. Die animaties moeten tevens de gehele gebruikerservaring zo soepel mogelijk laten verlopen.

Andere winnaars zijn Blinkist, NPR One en momondo. Zij wonnen respectievelijk in de categorieën Brand Expressiveness, Platform Adaptiveness en Innovation.

Nederland

Eventbrite moet organisatoren helpen om hun ticketverkopen te versterken, hun events te promoten en te managen, hun operationele activiteiten op locatie uit te voeren en de resultaten van meerdere verkoopkanalen te analyseren. Sinds de oprichting verwerkte het bedrijf al meer dan 8 miljard euro in bruto ticketverkopen.

Eerder dit jaar nam Eventbrite nog Ticketscript over in Nederland. De ticketing software gaat daardoor voortaan verder onder de naam Eventrbrite. In Nederland heeft de dienst al klanten zoals de Vrienden van Amstel LIVE!, de Dutch Design Week, Art of Dance, QMusic en Emerce.