Intel en Google-dochter Waymo werken samen aan autonome auto’s

Intel en Google-dochter Waymo gaan samenwerken aan zelfrijdende technologie. Volgens Intel ligt een van de grootste beloftes van kunstmatige intelligentie in een toekomst zonder menselijke chauffeurs. Zelfrijdende technologie kan daarbij helpen en autonome voertuigen hebben de capaciteit nodig om te kunnen leren van miljoenen auto’s op de weg.

In een aankondiging laat Intel weten dat de nieuwste voertuigen van Waymo gebruik maken van Intel-technologieën voor het verwerken van sensorgegevens en het sneller en efficiënter maken van berekeningen. Door nauw samen te werken, denken de twee bedrijven sneller te kunnen komen tot een toekomst waarin auto’s geheel zelfstandig over de weg kunnen rijden.

“Als de meest geavanceerde voertuigen die zich vandaag de dag op de weg bevinden, vereisen onze zelfrijdende auto’s de krachtigste computers, om in real-time veilige rijkeuzes te maken,” legt Waymo CEO John Kafcik uit in een statement tegenover de site TechCrunch. “De technologie van Intel ondersteunt de geavanceerde dataverwerking in onze voertuigen, met de mogelijkheid om die op de schaal te produceren die wij nodig hebben.”

Waymo gebruikte al Intel-technologie

In een eigen aankondiging, laat Waymo weten dat het al langer gebruik maakt van Intel-technologie. Sterker nog: Waymo heeft die al sinds 2009 in gebruik. “Voor ons nieuwste voertuig, werkten onze techneuten vanaf de ontwerpfase samen met Intel, om enkele van de meest geavanceerde Intel-processoren en andere technologie in ons eigen platform te kunnen verwerken.”

De Chrysler Pacifica die Waymo op dit moment heeft rondrijden, is dus mede met Intel ontworpen. Zo zouden er onder meer een speciaal hiervoor ontworpen processor ingebouwd zijn, evenals andere technologie van de chipgigant. Intel werkt trouwens al langer aan technologie voor zelfrijdende voertuigen: het nam daar onlangs nog Mobileye voor over en heeft contracten met BMW en Fiat Chrysler om de technologie door te ontwikkelen.