MetaCert komt met cryptovaluta-wallet protectie voor Slack

Beveiligingsbot MetaCert zal spoedig in staat zijn om malifide cryptovaluta-walletadressen die gedeeld worden binnen Slack te weren. Deze functie, waarbij er aanvankelijk een scan en eventueel een blokkade plaatsvindt, zal vanaf begin oktober beschikbaar zijn. Ook komt er een webbrowser add-on met een zelfde bescherming.

De mogelijkheid om met een crypto-wallet een andere rekening te verifiëren zal tegen het eind van het jaar beschikbaar zijn, zo schrijft VentureBeat op basis van informatie die de website van MetaCert-oprichter Paul Walsh kreeg. Hij geeft daarbij aan dat sommige gebruikers anoniem willen blijven, terwijl anderen juist eerst verificatie wensen voor een toename aan gebruikersvertrouwen.

De beveiligingsbot van MetaCert verscheen vorig jaar en spoort sindsdien malware, nepnieuws en pornografie op in chatdiensten zoals Skype en HipChat. Vier weken geleden werd cryptovaluta-protectie toegevoegd aan Slack. Sindsdien zijn er volgens Walsh 120 miljoen berichten gescand op phishingscams die op cryptogeld uit zijn. Valuta’s die voorbij komen zijn Golem, Omise, Hello Gold en Coin Fund.

Phishingaanvallen gericht op cryptogeld binnen Slack komen vaak in de vorm van een link die websites voor een Initial Coin Offering (ICO) imiteren. Een ICO is een emissie van een nieuwe cryptocurrency, vaak gebruikt voor de financiering van een nieuw bedrijf. Ook cybercriminelen kunnen dus gebruikmaken van ICO’s. Anderzijds gebruiken zij ook populaire valuta’s om mensen te misleiden tot toegang tot hun wallet.

Volgens onderzoek van blockchainbeveligingsbedrijf Chainalysis hebben eigenaren van digitale munten dit jaar al 225 miljoen dollar verloren. Meer dan de helft is afkomstig uit phishing in bijvoorbeeld tweets, e-mails en Slack-berichten. Gemiddeld verloren de meer dan 30.000 slachtoffers 7500 dollar. Extra bescherming is daardoor meer dan welkom.

Overigens is er de laatste tijd veel te doen over cryptogeld. Zo sloot eind vorige week een belangrijk Chinees handelshuis zijn deuren omdat de overheid tegen ICO’s is. De Bitcoin-waarde ging in 24 uur tijd met bijna 20 procent onderuit. Dat zorgde voor een waarde van ronde de 3000 dollar, veel minder dan de 5000 dollar die de afgelopen 30 dagen al te zien was, zo viel te lezen in ons bericht.