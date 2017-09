Nokia verwacht extra omzet na winst patentstrijd

Business

Nokia denkt in het huidig kwartaal meer omzet te noteren dan aanvankelijk gedacht. De reden hiervoor is dat het Finse bedrijf een zaak over patentgebruik gewonnen heeft van LG. De zaak over deze patenten liep twee jaar en heeft betrekking op smartphones die het Zuid-Koreaanse bedrijf produceert.

De exacte bedragen die Nokia zal ontvangen door de winst zijn niet bekend, al geeft het bedrijf wel aan ook een eenmalig betaling te zullen ontvangen. In een statement laat Maria Varsellona, Chief Legal Officer van Nokia, weten dat de winst de kwaliteit van Nokia’s patentportfolio bevestigt. Varsellona blijft potentie voor aanvullende licentieovereenkomsten zien.

De patentstrijd kwam ten einde door een besluit van de International Court of Arbitration van de International Chamber of Commerce. Nokia heeft recentelijk ook deals gesloten met grote smartphonemakers zoals Samsung, Apple en Xiaomi. De patent-afdeling van Nokia haalde de eerste helft van het jaar 616 miljoen euro op, wat neerkomt op zes procent van Nokia’s totale inkomsten.

Verwachtingen

Toch zijn de inkomsten uit patenten een belangrijk onderdeel voor het bedrijf, aangezien Nokia’s grootste onderdeel (telecomnetwerken) een terugval kent. Analist Mikael Rautanen laat aan Reuters weten dat de deal met LG echter aanzienlijk kleiner is dan die met Apple. De overeenkomst met Apple levert Nokia naar verluidt zo’n 250 miljoen euro per jaar op. Rautanen geeft verder aan dat Nokia sneller dan verwacht handelt met zijn patenten, en dat de nieuwe interessante partij Huawei kan zijn.

Het nieuws rondom Nokia werd goed ontvangen op de beurs. Het aandeel van het Finse bedrijf steeg met 0,6 procent. Overigens zijn de activiteiten van Nokia niet meer te vergelijken met een aantal jaar geleden. In 2014 verkocht het bedrijf zijn telefoondivisie aan Microsoft, een onderdeel dat vooral in de jaren 90 goed presteerde. Nokia behield toen wel zijn patenten die betrekking hebben op onder meer hardwarecomponenten in telefoons, de batterijduur en radio-ontvangst.