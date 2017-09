Intel investeerde al meer dan 1 miljard dollar in bedrijven die AI ontwikkelen

Business

Intel gelooft heilig in de toekomst van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf heeft daarvoor al Watson in ontwikkeling, waar het steeds meer middelen in steekt en nieuwe toepassingen voor bedenkt. Maar Intel investeert ook veel geld in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en heeft vandaag bekend gemaakt hoeveel er tot nu toe geïnvesteerd is.

Intel CEO Brian Krzanich liet vandaag weten dat zijn bedrijf al meer dan 1 miljard dollar in bedrijven die helpen kunstmatige intelligentie te ontwikkelen heeft gestoken. De investeringen lopen via het Intel Capital investeringsfonds en gingen onder meer naar bedrijven als Data Robot, Mighty AI en Lumiata.

Intel gelooft in toekomst AI

Intel ziet gigantisch potentieel in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf positioneert zichzelf om die reden al enige tijd als hoofdrolspeler op dit gebied en investeert daarom zoveel geld in startups. Maar tegelijk neemt het ook bedrijven over, waaronder de afgelopen tijd Altera, Nervana Systems en Movidius. Ook richtte Intel een onderzoeksgroep voor AI op, die aangevoerd wordt dor Naveen Rao (voormalig CEO van Nervana) en heeft het een AI-onderzoekslab opgericht voor R&D.

In het statement vertelt Krzanich het volgende: