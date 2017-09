‘Nieuwe Surface Books en tweede generatie Surface Hub verschijnen begin 2018’

Hardware

Een nieuwe Surface Book en de tweede generatie Surface Hubs zullen vermoedelijk pas begin 2018 op de markt komen. Dat beweert althans ZDNet op basis van anonieme bronnen. Een dergelijke lancering gaat in tegen de verwachtingen omtrent een nieuwe Surface Book, die uitgaan van een onthulling in oktober.

Eerder in september verscheen er op Techzine nog het bericht dat Microsoft zijn Future Decode-evenement zal aangrijpen voor de onthulling van een een Surface Pro LTE. Toentertijd ging de berichtgeving er van uit dat Panos Panay, corporate vice president van Microsoft Devices en de aangewezen persoon voor dergelijke onthullingen, aanwezig is op die conferentie. Er zou minimaal één nieuw Surface-product getoond worden. Daarnaast zouden de Surface Book en Surface Hub mogelijk onthuld worden.

De geruchten van begin september komen overeen met de belofte van Microsoft. Het bedrijf gaf namelijk aan dat er dit jaar een Surface Pro LTE-versie zal verschijnen. Future Decode vind plaats op 31 oktober en 1 november in London.

Volgens ZDNet zal de presentatie van de Surface Pro met LTE nog steeds op het evenement in London plaatsvinden. Maar een Surface Book en Surface Hub zullen we volgens de website eind oktober dus niet zien. Dat is op zich logisch als we kijken naar hoe Microsoft voorgaande jaren apparaten onthulde. Het bedrijf gebruikt doorgaans Windows and Devices Group-evenementen waar Surface-producten uit de doeken gedaan werden.

Plannen Microsoft

Als de Surface Book inderdaad vertraging oploopt, zal Microsoft waarschijnlijk volgende jaar grote aankondigingen doen. Naast de Surface Book en de nieuwe Surface Hub betekent het mogelijk een Surface Phone/Andromeda, waarover geruchten zich de ronde doen. De bronnen van ZDNet laten anderzijds weten dat ook de Xbox One X op schema ligt voor de lancering op 7 november.

Een ander evenement dat Microsoft gepland heeft staan vindt plaats op 3 oktober. Deze presentatie, waarover we al schreven, staat in het teken van Windows Mixed Reality. Waarschijnlijk zal daar geen nieuwe HoloLens te zien zijn.