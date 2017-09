Fingerprint Cards voorziet omzetdaling door iPhone X

Business

Fingerprint Cards, een Zweedse fabrikant van smartphonecomponenten, heeft een omzetwaarschuwing uitgegeven. Het bedrijf denkt dat de prestaties in het derde kwartaal van 2017 tegen zullen vallen, omdat Apple besloten heeft deels te stoppen met vingerafdrukscanners.

Met de iPhone X neemt Apple afscheid van vingerafdrukscanners als manier om zijn smartphones te ontgrendelen. In plaats daarvan kan de gezichtsherkenning gebruikt worden, wat volgens Apple niet alleen sneller, maar ook veiliger is. Tegelijk zitten de scanners nog gewoon ingebouwd in de iPhone 8 en iPhone 8 Plus en zal het dus nog wel even duren voordat Apple de technologie helemaal in de steek laat.

Maar toch is er volgens Fudzilla alvast een waarschuwing van Fingerprint Cards. Dat komt volgens het bedrijf zelf omdat de industrie voorzichtiger is geworden met het inkopen van nieuwe scanners, door de keuze van Apple. Mede daardoor is de gemiddelde verkoopprijs van een scanner met bijna dertig procent gezakt.

Voorzichtige markt

“Fingerprints heeft op dit moment te maken met een voorzichtige markt en een van de redenen daarvoor is de lancering van Apple,” stelde FPC in een statement. Ook geeft het bedrijf de zwakke dollarkoers de schuld hiervan. Verwacht wordt dat het in het derde kwartaal en omzet van 100 tot 105 miljoen dollar boekt.

Toch stelt CEO Christian Fredrikson dat het nog te vroeg is om te bepalen wat de precieze invloed wordt van de keuzes van Apple. Het bedrijf levert niet alleen de onderdelen die nodig zijn voor vingerafdrukscanners, maar maakt ook technologie die irisscanners mogelijk maakt. Wellicht dat die laatste technologie het bedrijf enig soelaas kan bieden. Zo bouwt Samsung de technologie al enige tijd in nieuwe apparaten in.