Zwitserland sluit verspreider van neppe cryptovaluta

De Zwitserse financiële waakhond FINMA heeft de QUID PRO QUO Association gesloten, zo laat de autoriteit weten op zijn website. De sluiting volgt naar aanleiding van de verspreiding van de neppe cryptomunt E-Coin. FINMA doet tevens onderzoek naar andere zaken waarbij fraude met digitale munten centraal staan.

De werking van de E-Coin is niet echt vergelijkbaar met die van reguliere cryptovaluta’s, zo geeft FINMA aan. Deze neppe digitale munt wordt namelijk niet opgeslagen binnen distributienetwerken die de blockchain-technologie gebruiken. In plaats daarvan gebruikte de E-Coin lokale opslag op de servers van QUID PRO QUO.

QUID PRO QUO wist met de neppe munt op zijn minst 4 miljoen Zwitserse Frank op te halen. Omgerekende komt dat neer op ongeveer 3,5 miljoen euro. Er zouden honderden gebruikers slachtoffer zijn van de E-Coin. FINMA vergelijkt de activiteiten met deposito-activiteiten van banken en ze zijn volgens de waakhond illegaal indien het bedrijf niet beschikt over een licentie voor financiële markten.

Onderzoek

Reuters vroeg QUID PRO QUO om een reactie, maar de verspreider van het neppe geld was niet bereikbaar. De waakhond geeft geeft daarnaast aan dat er drie andere bedrijven vanwege hun verdachte activiteiten met cryptovaluta op een lijst staan. Bovendien worden er elf onderzoeken gedaan naar andere cryptomunten die mogelijk nep zijn.

De financiële sector in Zwitserland zoekt naar nieuwe manieren om te groeien, aangezien de regels omtrent het bankgeheim in het land verzwakte naar aanleiding van wereldwijde druk op belastingontduiking. Zwitserland probeert zich sindsdien onder andere uit te laten groeien tot een hub voor bedrijven die zich bezighouden virtuele munteenheden.

Zwitserland is met deze stap een nieuw land dat zich bemoeit met cryptocurrency. Eerdere schreven we al over de waarschuwing van de Britse waakhond FCA voor een Initial Coin Offering (ICO). Hierbij komt er een nieuwe munt op de markt, vaak gebruikt door startende bedrijven om kapitaal op te halen. Volgens de FCA zijn ICO’s een erg groot risico en een speculatieve investering. China verbood zelfs ICO’s en sloot al een groot handelshuis.