AWS introduceert betalen per seconde voor EC2 en EBS

Amazon Web Services (AWS) komt volgende maand met een nieuwe manier van betalen voor zijn klanten. Gebruikers van een aantal AWS-diensten zullen daardoor per seconde gaan betalen en dat moet geld besparen, zo geeft het bedrijf aan. De kosten worden preciezer dan die van de clouddiensten van Google en Microsoft, waarbij klanten per minuut betalen.

In het bijzonder gaat het om Linux-gedeeltes die On-demand, Reserved en Spot gelanceerd worden. Ook de opslag voor EBS-volumes, Amazon Elastic MapReduce (EMR) en AWS Batch zullen met de prijswijziging te maken krijgen.

Jeff Barr, chief evangelist voor AWS, geeft in het blogbericht aan dat door per seconde te betalen naast de kostenbesparing ook de flexibiliteit van de klant verhoogt en de gebruikers voortdurend hun voordeel kunnen halen uit computing. Volgens Barr willen veel klanten applicaties voor Elastic Compute Cloud (EC2) met een groot aantal instances binnen een kleinere tijd gebruiken, waarbij het soms over een paar minuten gaat.

Door per seconde te betalen kunnen klanten geïnspireerd worden om te innoveren en op nieuwe manieren te denken aan computer-verbonden problemen, zo geeft Barr aan. Eén van de voordelen van cloud computing die Barr benoemt is de flexibele aard van van het verkrijgen en afdoen van resources indien ze nodig zijn.

Beschikbaarheid

Per seconde betalen is nog niet beschikbaar voor instances die lopen op Microsoft Windows en Linux-uitvoeringen die per uur geld vragen. In plaats daarvan is er een minimum bedrag van één minuut per-instance. De genoemde bedragen zijn nog steeds op basis van uren, maar AWS heeft al wel een nieuwe rekening laten zien.

De nieuwe manier van in rekening brengen zal per 2 oktober gaan gelden. AWS brengt het nieuwe betalingsmodel direct voor alle AWS-regio’s uit. Onderstaande afbeelding toont een nieuwe rekening.