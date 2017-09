Adobe boekt recordomzet door clouddiensten

Business

De vraag naar clouddiensten heeft ervoor gezorgd dat Adobe over het afgelopen kwartaal een recordomzet schreef. Het softwarebedrijf boekte in zijn derde kwartaal van fiscaal 2017, dat eindigde op 1 september, een omzet van 1,84 miljard dollar. Omgerekend komt dat neer op ruim 1,5 miljard euro.

Vooral de inkomsten uit clouddiensten zorgen er dus voor dat Adobe een dergelijk resultaat weet te behalen. Met Adobe Experience Cloud haalde het bedrijf 508 miljoen dollar op. Dat is 26 procent meer dan dit onderdeel dezelfde periode een jaar eerder ophaalde. Overigens is ook de totale omzet met 26 procent toegenomen.

Door deze sterke groei valt ook de nettowinst veel hoger uit dan vorig jaar het geval was. Adobe wist bijna 420 miljoen dollar winst te schrijven, terwijl er een jaar eerder nog 271 miljoen dollar overbleef. De toename in winst is ook al terug te zien in de vergelijking tussen de eerste negen maanden van het huidige fiscale jaar en het vorige fiscale jaar: bijna 1,2 miljard dollar tegenover 769 miljoen dollar.

In het derde kwartaal kocht Adobe ongeveer 2,1 miljoen aandelen terug, waarmee er 298 miljoen dollar aan de aandeelhouders teruggegeven werd. De investeerders zagen eveneens een groei in nettowinst per aandeel. Het afgelopen kwartaal kwam dit resultaat uit op 0,84 dollar, terwijl dat in dezelfde periode een jaar eerder nog 0,54 dollar was.

Zowel Adobe’s CEO Shantanu Narayen als CFO Mark Garrett onderstrepen in hun reacties de rol van clouddiensten voor de groei. Garrett geeft aan dat de recordomzet aangedreven wordt door het op cloud gebaseerde abonnementsaanbod, de sterke inkomsten en cashflow uit activiteiten. De CEO noemt het cloudaanbod van Adobe cruciaal voor het business mandaat.

Na de bekendmaking van de kwartaalcijfers schommelt het aandeel Adobe op en neer. Er is daardoor nog niet spraken van een grote reactie door investeerders, al is een aandeel op het moment van schrijven 0,83 procent meer waard. Bij een ander bedrijf, Oracle, was eerder deze maand ook al een omzetgroei te zien door de cloudactiviteiten. De potentie van cloud wordt zo steeds duidelijker.