Facebook-software React zorgt mogelijk voor problemen bij ontwikkelaars

De open-source software React van Facebook heeft een clausule die mogelijk problemen oplevert voor ontwikkelaars. Het is voor bedrijven en andere partijen daardoor wellicht beter om React niet te gebruiken. Het gebruik van de software kan problemen opleveren indien er een patentstrijd plaatsvindt, iets wat de laatste tijd niet ongebruikelijk is.

React is een JavaScript-bibliotheek die het voor ontwikkelaars eenvoudiger maakt om geavanceerde front-ends te schrijven. Een engineer van Facebook bouwde deze software in 2013, waarna het sociale netwerk React naar de ontwikkelaarscommunity bracht onder een open-source licentie. Facebook gebruikte daarbij een licentie afgeleid van de BSD-licentie, die populair is onder veel andere open-source projecten. Door hier clausules aan toe te voegen achten veel ontwikkelaars en bedrijven React problematisch. In het bijzonder gaat het om de volgende bepaling:

“The license granted hereunder will terminate, automatically and without notice, if you (or any of your subsidiaries, corporate affiliates or agents) initiate directly or indirectly, or take a direct financial interest in, any Patent Assertion: (i) against Facebook or any of its subsidiaries or corporate affiliates, (ii) against any party if such Patent Assertion arises in whole or in part from any software, technology, product or service of Facebook or any of its subsidiaries or corporate affiliates, or (iii) against any party relating to the Software. […] A “Patent Assertion” is any lawsuit or other action alleging direct, indirect, or contributory infringement or inducement to infringe any patent, including a cross-claim or counterclaim.”