Microsoft lanceert nieuwe Windows 10-preview met extra Cortana-functie

Microsoft heeft een nieuwe previewversie van Windows 10 voor pc’s uitgebracht. In de aankondiging valt te lezen dat spraakassistent Cortana er een nieuwe mogelijkhed bij krijgt. Microsoft omschrijft voor deze Insider Preview Build met nummer 16291 ook een aantal andere aanpassingen, verbeteringen en fixes.

In deze versie van Windows 10, ook wel de Fall Creators Update, komt er voor gebruikers van Cortana op iPhones en Android-smartphones de mogelijkheid bij om verder te gaan met het lezen van artikelen op hun pc vanuit de Cortana-app. Artikelen versturen naar de smartphone is niet mogelijk, zo valt te concluderen uit de aankondiging. Deze toevoeging zal bestaan naast de al beschikbare mogelijkheid om herinnering, notificaties en sms’jes te synchroniseren voor de apparaten.

Bugfixes

Andere aanpassingen, verbeteringen en fixes die Microsoft doet somt het bedrijf op en zien er als volgt uit:

Een probleem waarbij na een upgrade de nieuwe feature niet te zien is in de Windows Update-historie is verholpen.

Een probleem waarbij scrollen met touch of touchpads niet werkte met de F12 Developers Tools is verholpen.

Het probleem waarbij PIN-reset alleen de eerste keer werkt bij het resetten van een password is opgelost.

Het probleem dat crashes veroorzaakte bij Microsoft Edge indien er een Favorite toegevoegd werd aan de Favorites-folder en daarna direct de folder sorteerde is opgelost.

Een probleem met de indexer dat mogelijk zoeken met Outlook 2016 liet mislukken is verholpen.

Het probleem waardoor de Skype UWP-app niet opende als het geminimaliseerd was wanneer je klikte op een notificatie voor een inkomend gesprek is opgelost.

Verder geeft Microsoft ook een update voor Insiders die een Surface Pro 3 gebruiken. Zij lopen soms tegen een bug aan waardoor apparaten niet meer opstarten doordat Windows niet laadt. Daarbij blijft het opstarten hangen op het scherm met draaiende puntjes. Gebruikers die tegen deze bug aanlopen dienen de stappen te doorlopen op de speciale pagina van Microsoft.

Release

Microsoft heeft de nieuwe versie van Windows 10 naar verluidt bijna af. In een eerder bericht op Techzine was te lezen dat de nieuwe versie van het besturingssysteem op 17 oktober verschijnt. De nieuwe previewversies bevatten door de naderende release geen grote toevoegingen meer, waardoor de nieuwe Cortana-functie opvallend is.