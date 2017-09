Nieuw lek toont high-end Chromebook van Google, genaamd Pixelbook

Hardware

Het lijkt erop dat Google tijdens zijn evenement op 4 oktober, waar waarschijnlijk nieuwe Pixel-smartphones uit de doeken gedaan worden, ook een nieuwe Chromebook zal tonen. Droid Life heeft namelijk foto’s en details ontdekt van een aankomende high-end apparaat dat de naam Google Pixelbook zal dragen.

Volgens het lek verschijnt de Pixelbook in de kleur zilver en kent de Chromebook een opslaggeheugen van 128 GB, 256 GB of 512 GB. Uiteraard zit er een verschil in prijs voor de geheugengroottes, waarbij de uitvoering met de minste opslag een prijs van 1199 dollar kent, gevolgd door een model van 1399 dollar en de uitvoering van 1749 dollar.

De Google Pixelbook is anders dan de Chromebook Pixel, de lijn die we van Google gewend zijn. Dit product is namelijk uit te vouwen tot een tablet. Daarnaast introduceert Google nieuwe interactie bij de Pixelbook. Dit komt door de Pixelbook Pen die bij de Chromebook hoort. Deze stylus is drukgevoelig, beschikt over ondersteuning voor kantelen en kent waarschijnlijk geen vertraging. De Pixelbook Pen zal los te koop zijn voor 99 dollar.

Uiterlijk

Qua details die Droid Life bemachtigde houdt het daar op. Toch zijn er ook conclusies te trekken uit de twee afbeeldingen die de website publiceerde. Het lijkt erop dat de laptop erg grote toetsen krijgt en beschikt over een brede trackpad. Daarnaast ziet het er op de afbeeldingen uit alsof de handen grotendeels zullen steunen op glas en Google vasthoudt aan de lange 3:2 ratio.

Voor de rest is het voorlopig afwachten totdat Google zelf de Pixelbook onthult. Wellicht dat er voor het evenement op 4 oktober nog details uitlekken. Als dat het geval lees je het uiteraard op Techzine. Hieronder vind je de andere foto die Droid Life bemachtigde, naast de afbeelding bovenaan dit bericht.