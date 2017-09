Netgear lanceert app voor beheer van netwerkapparaten op afstand

Apps & Software

Netgear komt met de applicatie Insight om gebruikers van zijn access points, switches en opslagapparaten in te laten stellen en te monitoren op afstand. Het bedrijf wil daarmee de setup en management van kleine netwerkdevices makkelijker maken door één centrale plek te introduceren.

Normaal gesproken moet ieder apparaat individueel ingesteld worden. Met de Insight-app kunnen meerderde apparaten beheerd worden en switches, draadloze access points en netwerkopslag direct worden benaderd, zo geeft Netgear aan. Door vanaf iedere plek te kunnen beheren is naast het overzicht ook productinformatie en ondersteuning te raadplegen.

De applicatie biedt bijvoorbeeld netwerkmanagement met logs en monitoring van dataverbruik. Insight belooft automatische ontdekking van bepaalde Netgear-access points, switches en opslag en in-app firmwareupdates naar alle via Insight beheerde apparaten in het netwerk. Gebruikers zullen ook e-mail en pushnotificaties over verbreding en de kwaliteit van het netwerk ontvangen. Het moet daarnaast mogelijk zijn om in-app door te klikken naar Netgear-support voor geregistreerde apparaten.

Toelichting Netgear

Bij de introductie noemt Richard Jonker, vicepresident for Business bij Netgear, in het bijzonder het MKB. Volgens hem hebben deze bedrijven een beperkt budget en zijn ze daarom op zoek naar intuïtieve IT-oplossingen. Jonker vindt het ideale scenario voor de partijen eenvoudig te gebruiken netwerkoplossingen die onderweg beheerd kunnen worden, het altijd doen en voortdurend verbinding bieden.

Om dat te realiseren kiezen sommige gebruikers voor cloudbeheerde netwerken. Jonker geeft aan dat die duur en complex zijn en het scherm van de smartphone negeren. De app zorgt ervoor dat de problemen bij de netwerkproducten snel opgelost kunnen worden, zo vervolgt de topman. Het maakt daarbij niet uit of de gebruiker zich op kantoor, in een winkel of wat voor locatie dan ook bevindt. De Inisght-app van Netgear is per direct te downloaden in de Apple App Store en Google Play.