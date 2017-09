Salesforce onthult nieuwe generatie Salesforce Cloud Einstein

Services

Salesforce kondigt de volgende generatie van zijn software Salesforce Cloud Einstein aan. Deze versie zal onder andere meer kunstmatige intelligentie (AI) brengen naar het platform, extra inzichten en data bieden en laat zien welke leads het belangrijkst zijn. De nieuwe mogelijkheden gaan gepaard met het eenjarig bestaan van AI in Salesforce Einstein.

Eén van de nieuwe functies van Salesforce Cloud Einstein is het zogeheten Opportunity Scoring. Hiermee worden de meest waardevolle deals direct in Sales Cloud geïdentificeerd en geprioriteerd. Einstein zal daarnaast deals blijven monitoren en de voortgang ervan blijven bijhouden om in kaart te brengen welke deals meer aandacht nodig hebben. Vertegenwoordigers moet zo scherp blijven om meer deals te sluiten.

Email Insights is een andere functies die Salesforce introduceert. Dit moet iedere vertegenwoordiger een eigen, persoonlijke (e-mail) assistent opleveren. Deze mogelijkheid wordt aangedreven door natural language processing (NLP), identificeert de belangrijkste binnenkomende e-mails en doet suggesties voor vervolgstappen. Gebruikers moeten zo prioriteiten kunnen stellen en snel kunnen reageren op klanten. Proactieve suggesties voor acties en antwoorden stellen vertegenwoordigers in staat om leads in beweging te houden.

Meer AI is terug te vinden in elke stap van de salescyclus. Dat zien gebruikers bijvoorbeeld bij het samenstellen van een pijplijn, het sluiten van deals en het uitbouwen van het portfolio. Met het nieuwe Einstein Forecasting krijgen salesmanagers inzichten en data om in elke fase van de salescyclus beter gefundeerde voorspellingen betrekking hebbend op te verwachten omzetten te doen.

Salesforce geeft verder aan dat Einstein vanwege zijn AI dagelijks 475 miljoen voorspellingen doet, waardoor bedrijven productiever zaken kunnen doen. Momenteel zouden meer dan 7000 ontwikkelaars Einstein-gestuurde apps bouwen. Om de ontwikkeling van AI-oplossingen te stimuleren kondigt Salesforce tevens een fonds van 50 miljoen dollar aan. Veelbelovende startups die zich bezighouden met AI kunnen aanspraak maken op dit fonds.