Verkoop chipdivisie Toshiba rond, WD kondigt juridische stappen aan

Business

Waar gister nog het bericht op basis van bronnen verscheen dat Toshiba zijn chipdivisie verkoopt aan het Bain Capital-consortium, meldt Reuters nu dat er definitief overeenstemming is met deze partij. In navolging op dit nieuws heeft Western Digital, een partij die ook geïnteresseerd was in de chipafdeling, juridische stappen aangekondigd tegen joint-venture chippartner Toshiba Corp.

De keuze voor het consortium van Bain Capital, waar ook Apple, Dell, SK Hynix, Kingston Technology, en Seagate Technology Plc deel van uitmaken, zou op het laatste moment zijn gemaakt. Volgens bronnen had de groep van WD dinsdagavond nog de voorkeur. Woensdag laat op de avond kondigde Toshiba echter aan een overeenkomst te tekenen waarmee een bedrag van 2 biljoen yen gepaard gaat. Omgerekend is dat zo’n 15 miljard euro.

Stappen WD

Toch betekent dat niet dat de verkoop soepel zal verlopen. WD heeft namelijk al een aanklacht ingediend waarbij het Amerikaanse bedrijf Toshiba wil tegenhouden om te investeren in de productie van nieuwe flash geheugen zonder dat WD daarbij betrokken is. In het bijzonder gaat het om investeringen in de Fab 6-vestiging in Japan. In deze aanklacht wil WD dat investeringen pas mogelijk zijn als WD-dochteronderneming dat Sandisk ook mag doen.

In augustus liet WD al weten teleurgesteld te zijn in Toshiba om zelfstandig door te gaan. Toen gaf het bedrijf ook aan het recht te hebben om samen met zijn Japanse partner te investeren. Bij de huidige aankondiging neemt WD forsere woorden in de mond. De partij noemt het nu jammer dat het gedwongen wordt om juridische stappen te nemen vanwege het feit dat Toshiba contractbreuk pleegt.

Reacties

Reuters vroeg Toshiba om een reactie op de rechtszaak die WD aanspant, maar heeft nog niets van het Japanse bedrijf vernomen. SK Hynix reageerde al wel tegenover Reuters. Deze partij geeft aan dat er nog overeenkomst bereikt moet worden over sleutelprobleem tot er van een definitieve deal gesproken kan worden. Hoewel de overeenkomst dus door sommige partijen bevestigd is, is de zaak nog alles behalve afgerond. Het nieuws betekent niet veel goeds voor het aandeel Toshiba, dat al met 1,6 procent onderuit ging.