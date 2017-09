Google neemt deel smartphonedivisie HTC over

Business

Het gerucht was er al, maar nu is het zeker. Google betaalt 1,1 miljard dollar voor de divisie van HTC, die de Pixel-smartphones ontwikkeld. Zo hoopt Google dat het zijn hardwareactiviteiten weer een nieuwe push kan geven. Google krijgt nu een niet-exclusieve licentie op HTC’s intellectuele eigendom.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag. “Voor Google, versterkt deze overeenkomst zijn toewijding aan smartphones en algehele investering in zijn opkomende hardwarezaken,” laat het in een statement tegenover het persbureau weten. HTC was al langer een partner van Google en maakte bijvoorbeeld de Pixel-telefoons. Die zouden goed zijn voor 20 procent van de totale smartphoneverkopen van HTC.

Ademnood HTC

De Taiwanese smartphonefabrikant was ooit goed voor één op de tien verkochte smartphones wereldwijd. Maar concurrentie van onder meer Apple, Samsung en Chinese concurrenten maakte dat het zijn aandeel enorm zag afnemen. HTC worstelt ondertussen al jaren met het weer herstellen van dat voormalige succes.

HTC-CEO Cher Wang laat weten dat dit “een geweldige nieuwe stap in ons langdurige partnerschap [is]. Google kan zijn hardwarezaken flink vooruit helpen en tegelijk verzekeren we onszelf ervan te kunnen blijven innoveren binnen onze HTC-smartphone en Vive virtual reality zaken.” Het bedrijf zegt zelf dat het op deze manier wat ademruimte krijgt om tegenvallende verkopen van smartphones op te kunnen vangen.

Toekomst

HTC en Google laten beiden weten de deal volgend jaar af te kunnen ronden. Volgens de site FocusTaiwan neemt Google zo’n tweeduizend medewerkers van HTC over, van de vierduizend die er daar werken aan de ontwikkeling van smartphones. Dat de medewerkers verdwijnen biedt HTC extra ademruimte, want het bedrijf zegt zelf dat het grote R&D-team voor verliezen zorgde.

De tweeduizend medewerkers die blijven, zullen gewoon aan smartphones blijven werken. HTC heeft al beloofd dat er een opvolger komt voor de U11, een nieuw high-end toestel dus. Voor Google is het verder niet alleen handig om zijn eigen telefoons te kunnen ontwikkelen, ook zorgt het zo dat versnippering van de Android-markt tegengegaan kan worden.