‘Tesla ontwikkelt samen met AMD eigen AI-chip’

Autofabrikant Tesla zou samenwerken met AMD om zijn eigen AI-chip te ontwikkelen voor zelfrijdende auto’s. Tesla stapt niet helemaal in chipontwikkeling, maar zal actief samenwerken met AMD om de kennis van dat bedrijf zoveel mogelijk te kunnen gebruiken.

Dat meldt CNBC vandaag op basis van bronnen binnen de twee bedrijven. Er zouden zo’n vijftig mensen binnen Tesla aan het werk zijn gezet om de chip te maken. De autofabrikant zou verder al de eerste proefstukken ontvangen hebben van de processor en doet er proeven mee. Het nieuws is niet bevestigd door de twee bedrijven, maar wel door chipfabrikant GlobalFoundries, dat samenwerkt met AMD.

CEO Sanjay Jha vertelde tijdens een conferentie in Santa Clara in Californië dat Tesla een goed voorbeeld is van een bedrijf dat actief samenwerkt met fabrikanten. In een later statement kwam GlobalFoundries deels hierop terug, door te stellen dat Jha niet bedoelde dat zijn bedrijf direct met Tesla samenwerkt.

Een Tesla-chip

Een speciale chip voor de Telsa-auto’s zou kunnen helpen ze helemaal autonoom te laten rijden. Tesla CEO Elon Musk beloofde dit jaar nog dat de functionaliteit in de loop van 2019 naar zijn klanten moet komen. De chip is extra krachtig en speciaal toegerust op de kunstmatige intelligentie die nog is om auto’s autonoom te laten rijden.

De autofabrikanten gebruikte lange tijd chips van Mobileye (dat eerder dit jaar door Intel overgenomen werd). De twee bedrijven gingen echter uit elkaar nadat er een dodelijk ongeluk plaatsvond met de Tesla Model S Autopilot. Het huidige Autopilot-systeem maakt gebruik van processoren van Nvidia.

Maar ook dat is niet genoeg voor Tesla, dat een eigen processor wil bouwen zodat het helemaal in de hand heeft hoe het de technologie verder ontwikkelt. De gedachte zal zijn dat het bedrijf op die manier sneller bij die droom van volledig autonome voertuigen komt.