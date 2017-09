NetApp komt met nieuwe data-analyse oplossingen voor bedrijven

Business

NetApp introduceert vandaag een aantal nieuwe systemen en oplossingen. Die zijn erop gericht om bedrijven te helpen sneller beslissingen te kunnen maken met data. De nieuwe producten bieden dan betekenisvolle analyses die het verschil kunnen maken bij een slimmere besluitvorming en het behalen van een concurrentievoordeel.

Dat kondigt NetApp vandaag aan. Het gaat om vijf nieuwe systemen die inspelen op data. Volgens vicepresident Eric Stoltman is dat “de motor waarop moderne bedrijven lopen. Onze nieuwe oplossingen bieden verbeterde performance, efficiëntie en flexibiliteit voor bedrijven die gedistribueerde, dynamische en diverse data willen benutten.”

Opslagsystemen

Twee van de nieuwe producten zijn opslagsystemen. Allereerst is er het NetApp EF570 all-flash-systeem (PDF). Dat vierde-generatie all-flash-disksysteem is speciaal ontworpen voor performance-intensieve workloads zoals big data-analyses, technische computing en videobewaking. EF570 levert tot 21 Gbps bandbreedte, 1 miljoen continue IOPS, een latency van minder dan 100 milliseconden en ondersteuning voor 100 Gb NVMe over InfiniBand om het reactievermogen van applicaties te vergroten en analyses te versnellen.

Ook ondersteunt het EF570 all-flash-systeem 367 TB flash-brutocapaciteit in een modulaire 2U-bouwsteen die kan worden geschaald naar 1,8 PB. Daarmee kan het verwerken van datasets een stuk sneller gaan. NetApp zelf denkt dat sommige analyses die nu enkele weken in beslag nemen, middels dit systeem in een “uren” verwerkt kunnen worden.

Dan is er nog de introductie van het NetApp E5700-serie hybrid-flash-systeem (PDF). Dat is ontworpen met adaptieve cache-algoritmen van NetApp SANtricity OS voor een breed scala aan applicatieworkloads. Ook hierbij staat performance verhoging centraal. NetApp E5700 ondersteunt ook 100 Gb NVMe over InfiniBand. Het disksysteem biedt zowel extreme IOPS als reactietijden onder 100 microseconden om het reactievermogen van applicaties te vergroten en analyses te versnellen. Verder is ook de hybride cloud geïntegreerd middels NetApp Data Fabric.

Nieuwe softwarematige oplossingen

NetApp introduceert ook nog drie nieuwe softwarematige oplossingen. We zetten ze op een rij: