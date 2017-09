Consumer

Facebook maakt het voor zijn gebruikers eenvoudiger om hun Instagram-account te raadplegen. Op de mobiele app van Facebook komt er de mogelijkheid bij om naar een gekoppeld Instagram-profiel te gaan. Het sociale netwerk bevestigt deze nieuwe functionaliteit tegenover TechCrunch.

Het gaan naar het Instagram-account is mogelijk vanuit het navigatiemenu van de Facebook-app. De optie is te vinden vlak onder de link naar het persoonlijke Facebook-profiel. Door op deze link te klikken opent de Instagram-app op de smartphone. De gebruiker bevindt zich dan direct in de main feed van Instagram, precies zoals dat het geval is als de app vanaf het thuisscherm opgestart wordt.

De woordvoerder die het nieuws bevestigt verklaart dat het sociale netwerk kijkt naar manieren om met vrienden in contact te blijven op Facebook en Instagram. Het bedrijf voegt daaraan toe dat gebruikers op Facebook kunnen zien hoeveel van hun vrienden op Instagram zijn.

Hoewel de functionaliteit niet als erg groot klinkt, is het wel degelijk een slimme zet van het sociale netwerk. Facebook zorgt er op deze manier voor dat gebruikers binnen zijn eigen diensten blijven. Daardoor mijdt het bedrijf het risico van klanten verliezen terwijl zijn eigenlijk willen wisselen van apps. Het is goed denkbaar dat zij onderweg bijvoorbeeld kiezen om toch de app van concurrent Snapchat te openen.

De mogelijkheid om van applicatie te wisselen werkt omgekeerd overigens niet. Het is onduidelijk of alle gebruikers van de mobiele app van Facebook beschikken over de optie om naar Instagram te gaan. Als een persoon op Facebook niet gebruikmaakt van Instagram dan is er niets aan de app veranderd.