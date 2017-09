Schakelaars in bedieningspaneel iOS 11 zetten Bluetooth of Wifi niet uit

Apps & Software

Je wifi-signaal of Bluetooth uitschakelen in iOS werkte altijd gewoon via het bedieningspaneel. Vanaf iOS versie 11 echter niet meer. Indien je daar nu voor kiest in het bedieningspaneel, worden enkel actieve verbindingen verbroken. Bluetooth en wifi blijven op de achtergrond actief.

Dat meldt Motherboard vandaag. Mocht je denken dat het een foutje is, is Apple er om uit te leggen dat het een bewuste keuze is. Op zijn site valt te lezen dat “zowel wifi als Bluetooth beschikbaar blijven, zodat je […] belangrijke functies” kunt blijven gebruiken. Het gaat daarbij om onder meer AirDrop, AirPlay, Apple Pencil en Apple Watch.

Bluetooth en wifi uitschakelen

Mocht je dat echt willen, kunnen Bluetooth en wifi nog altijd uitgeschakeld worden in iOS 11. Daarvoor zal je echter naar het instellingenmenu moeten. Apple doet dat zodat zoveel mogelijk diensten die het heeft nog zonder problemen blijven werken. Veel mensen zullen zich er niet van bewust zijn dat als ze de schakelaars omzetten in het bedieningspaneel, de functies niet uitgeschakeld zijn.

Beveiligingsexpert Collin Mulliner vindt het maar een slecht idee. “Het is dom. Het is helemaal niet duidelijk voor de gebruiker,” stelt hij tegenover Motherboard. Heel handig is het inderdaad niet, gezien de kwetsbaarheden in Bluetooth die recent blootgelegd werden. Sommige besturingssystemen kunnen – als Bluetooth ingeschakeld staat – geheel overgenomen worden door kwaadwillenden, ook als gebruikers nergens op geklikt hebben.

Bedieningspaneel in iOS 11

Dat het bedieningspaneel in iOS 11 er anders uit zou komen te zien was al duidelijk. Maar dat de werking van de schakelaars hierin ook anders zou worden, was nog niet bekend. Opmerkelijk is overigens ook dat de apparaten elke dag om vijf uur ’s ochtends weer een actieve verbinding inschakelen, zelfs al staan de draadloze verbindingen uitgeschakeld.