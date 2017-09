Oracle introduceert nieuwe betaalopties voor zijn cloud

Services

Oracle heeft twee nieuwe betaalmogelijkheden voor zijn clouddienst aangekondigd. De opties zijn met name gericht op het reduceren van de kosten die bij het migreren naar de cloud komen kijken. Het bedrijf wil zo vermoedelijk nieuwe klanten voor zijn producten en diensten aantrekken.

Eén van de mogelijkheden die Oracle onthult heet Bring Your Own License voor Oracle’s Database PaaS (Platform as a Service). Klanten kunnen hierdoor hun bestaande softwarelicenties voor Oracle PaaS zoals Oracle Database, Oracle Middleware en Oracle Analytics verplaatsen. Dit is een uitbreiding van hetgeen dat het bedrijf al kent: Bring Your Own License op IaaS (Infrastructure as a Service).

Oracle legt uit dat deze mogelijkheid het gebruik goedkoper maakt dan bij bijvoorbeeld concurrent Amazon Web Services het geval is. Daarnaast moet deze betaaloptie ook snijden in de management- en operationele kosten in vergelijking met on-premise infrastructuur. Volgens Oracle is het draaien van Oracle Database op de Oracle IaaS sneller en kent het meer features dan Amazon.

Universal Credits

De andere betaalmogelijkheid die Oracle naar zijn clouddiensten brengt heet Universal Credits. Hierdoor krijgen klanten met één contract ongelimiteerd toegang tot alle PaaS- en IaaS-diensten van Oracle. Daaronder vallen onder andere Oracle Cloud en Oracle Cloud at Customer. Bedrijven kunnen hun voordeel halen uit on-demand toegang tot alle Oracle producten tegen lagere kosten. De diensten worden namelijk gebruikt op een pre-paid basis.

Klanten zullen daarnaast in staat zijn om te upgraden of te verhuizen naar andere Oracle datacenters als ze dat nodig achten. Bij het wisselen van PaaS- en IaaS-diensten hoeft Oracle tevens niet ingelicht te worden. Als een bedrijf beschikt over Universal Credits kunnen ze zonder bindende voorwaarden nieuwe diensten uitproberen.

De nieuwe betaalmogelijkheden zullen beschikbaar zijn vanaf 25 september. Overigens kwam de genoemde concurrent onlangs ook met nieuwe betaalopties. Eerder deze week was op Techzine te lezen dat AWS betalen per seconde voor EC2 en EBS introduceert.