Synology kondigt twee nieuwe videobewakingsapparaten aan

Hardware

Synology heeft twee nieuwe producten voor bewakingstoepassingen aangekondigd. Het gaat om de NVR1218 en VS960HD, die respectievelijk bedoeld zijn voor zelfstandige videobewakingsoplossingen en videobewaking en -beheer.

NVR1218

De Network Video Recorder NVR1218 is voorzien van een 1080p HDMI-poort. Hierdoor moet het apparaat eenvoudig op een beeldscherm aan te sluiten zijn. Bij het apparaat is het mogelijk om maximaal twaalf kanalen met bewakingsfeeds op 720p/30 frames per seconde (fps) te bekijken. De aanwezige COM-poort maakt integratie met kassasystemen mogelijk. Het apparaat combineert tevens transactiegegevens met beelden van bewakingscamera’s.

Synology levert de NVR1218 met vier gratis cameralicenties. De Network Video Recorder moet eenvoudig zonder computer- of netwerkverbinding te implementeren en configureren zijn. Volgens Synology komt dit tot zijn recht bij een eerste installatie op afgelegen of beveiligde locaties waar geen toegang tot externe netwerken mogelijk is. Hieronder is het apparaat te bekijken.

VS9600

Het andere product, de Synology VisualStation VS9600, is een kleine videorecorder. Dit apparaat past vanwege zijn formaat volgens Synology in de palm van een hand. De VS9600 beschikt over dubbele HDMI-poorten met ondersteuning van 4K- en 1080p-resoluties. Dit zorgt ervoor dat er maximaal 96 kanalen aan real-streams van IP-camera’s op 720p/10 fps kunnen worden bekeken op een 4K-beeldscherm.

Door de VS9600HD te configureren met een gekoppeld NAS- of NVR-systeem van Synology met minimaal Surveillance Station 8, worden belangrijke functies van Surveillance Station ondersteund. Denk daarbij bijvoorbeeld aan liveweergave, een tijdlijn of een opnamelijst. Synology geeft aan dat het compacte ontwerp een kostenefficiënte oplossing voor tv-wanden voor bewakingsoplossingen biedt. De VS9600 is hieronder te bekijken.

Verder benadrukt Synology dat beide apparaten energiezuinig zijn en ze USB-aansluitingen ondersteunen. Door bijvoorbeeld een muis, toetsenbord of joystick aan te sluiten moet de navigatie tussen camerastreams en beheerhulpmiddelen mogelijk zijn. Beide producten zijn per direct beschikbaar, al noemt Synology in het persbericht geen prijzen.