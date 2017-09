Ziggo doet proeven met zeer snelle docsis 3.1-technologie

Business

Ziggo is begonnen met het testen van apparatuur voor docsis 3.1 technologie. Dat doet het nu in het eigen laboratorium en op een nog nader te bepalen moment zal de netwerkaanbieder de techniek ook bij klanten testen. Daarna volgt de uitrol van de techniek.

Dit meldt de site Tweakers vandaag. Ziggo-woordvoerder Hans den Heijer liet weten verder niet te kunnen reageren op het nieuws. “Op welke termijn wij docsis 3.1 zullen uitrollen kunnen wij nu nog niet zeggen.” De uitrol zal ook flink wat werk vergen: de modems die Ziggo momenteel bij klanten heeft staan zijn er niet voor geschikt.

Wat is docsis 3.1?

Docsis staat voor Data over Cable Service Interface Specification en is de techniek die gebruikt wordt om data over coaxkabels te versturen. Deze nieuwste versie van de technologie speelt in op de groeiende vraag naar data. Nederlanders doen immers steeds meer online, maar vragen ook steeds grotere bestanden op.

De nieuwste versie van docsis maakt gigabit-snelheden mogelijk via de kabel, wat voorheen niet kon. Docsis 3.1 stelt kabelaanbieders ertoe in staat om snelheden tot 1 Gbit/s aan te bieden. Om die snelheden daadwerkelijk bij de klant te realiseren, zijn er nieuwe modems nodig. Eerder dit jaar was er nog het gerucht dat Ziggo begonnen was die modems te verspreiden, maar dat schijnt niet te kloppen.

Introductie nieuwe standaard

De eerste modems die de Docsis 3.1-standaard ondersteunen werden begin vorig jaar onthuld. De modems werden onthuld door CableLabs en sindsdien wordt er gespeculeerd over de introductie van de apparaten in de bredere markt. Nu Ziggo bevestigt bezig te zijn met proeven, is het moment dat het uitgerold wordt in elk geval iets dichterbij. De daadwerkelijke uitrol en bredere implementatie kan overigens nog enige tijd op zich laten wachten.