Ziggo en Telenet komen volgend jaar met Connect App voor wifibeheer

Begin volgend jaar komen zowel Ziggo als Telenet met de Connect app. Daarmee kunnen klanten van de bedrijven het wifisignaal in huis controleren en hun wifitoegangspunt beheren. De app is ontwikkeld door Liberty Global, dat het moederbedrijf van Telenet en voor de helft eigenaar van VodafoneZiggo is.

Dat meldt Liberty Global (PDF) vandaag in een persbericht. Blijkens het bericht, is deze app al voor UPC-klanten in Oostenrijk en Zwitserland beschikbaar op Android en iOS. Middels de app genieten gebruikers van “tal van voordelen’.

Tal van voordelen

Zo kunnen ze kijken wat het sterkste wifi-signaal in huis is, maar ook ‘dode plekken’ vinden waar er helemaal geen bereik is. Ook is er de mogelijkheid om verbonden apparaten te beheren en kan erg eenvoudig het wifi-wachtwoord gedeeld worden via WhatsApp of een QR-code.

Er is ook een extra beveiligingsmiddel dat klanten toestaat te bepalen op welke momenten iemand toegang heeft tot het netwerk. Tot slot verbindt de app apparaten automatisch met een van de tien miljoen wifi-hotspots die zich door heel Europa bevinden. In de app zien klanten op een kaart precies waar er allemaal netwerken zijn.

Lancering app

“Van het installeren van hun router, tot het controleren van het maandelijks internetgebruik, deze app plaatst onze klanten echt aan het roer,” vertelt Chief Product Officer Doron Hacmon in een statement. “Door al deze functies binnen één innovatieve app te introduceren, kunnen onze klanten het grootst mogelijke voordeel behalen uit alle diensten die we bieden, zowel binnen als buitenshuis. Dit is slechts het begin, en we zullen steeds meer nieuwe functies toevoegen om ervoor te zorgen dat de app een boel geweldige, up-to-date verbindingsdiensten biedt.”

Wanneer de app precies gelanceerd wordt in Nederlan dis niet bekend, maar dit zal vermoedelijk snel gebeuren.