Synology onthult nieuwe NAS-servers met uiteenlopende specificaties

Hardware

Synology heeft een aantal nieuwe NAS-apparaten aangekondigd. De producten met de namen DS3018xs, DS918+, DS718+, DS218+ en DS418 behoren tot de XS-, Plus- en Value-serie van het bedrijf. De verschillende NAS-servers kennen uiteenlopende specificaties.

Zo is de DS3018xs, het krachtigste apparaat, het eerste torenmodel van Synology met 6 sleuven. Dit compacte product beschikt over een Intel Pentium D1508 dual core-processor van 2,2 GHz met AES-NI-versleutelingsengine, waarbij er met turboboost snelheden tot 2,6 GHZ te halen zijn. De NAS heeft een uitbreidbaar werkgeheugen tot 32 GB, terwijl er in combinatie met twee Synology DX1215-systemen een opslagcapaciteit tot 30 schijven mogelijk is.

De DS3018xs heeft een PCle-sleuf die met een dubbele M.2 SATA SSD-adapterkaart (M2D17) kan worden geïnstalleerd. Dit moet hoge prestaties met behulp van SSD-cache mogelijk maken zonder dat sleuven voor interne schijven worden bezet. Naast vier Gigabit LAN-poorten benut de DS3018xs een maximale doorvoer met een optionele 10 GbE-netwerkkaart, waardoor prestaties van 2.230 MC/sec. aan leesbewerkingen en 265.000 achtereenvolgende IOPS-leesbewerkingen te behalen zijn.

Andere apparaten

De DS918+ en DS718+ halen hun kracht uit een Intel Celeron J3455 quad-core-processor, terwijl de DS218+ werkt op basis van een Intel Celeron J3355 dual core-chip. De drie modellen zijn voorzien van een AES-NI-engine voor hardwarematige versleuteling. De NAS-servers hebben een transcodering en ondersteunen maximaal twee kanalen met H.265-/H.264-videotranscodering in 4K. Voor de DS918 is er een maximale RAM-geheugen van 8 GB, bij de andere twee is dat 6 GB.

De DS918+ beschikt bovendien over dubbele M.2 NVMe-sleuven aan de onderzijde, waardoor rechtstreeks M.2 NVMe-SSD’s te installeren zijn. Bovendien beschikken de DS918+ en de DS718+ over twee LAN-poorten. In combinatie met een Synology DX517 kunnen deze twee apparaten uitgebreid worden tot respectievelijk negen en zeven schijven.

Het laatste product, de DS418, is voorzien van een quad-core-processor van 1,4 GHz met hardwarematige versleutelingsengine, 2 GB werkgeheugen en twee LAN-poorten. Dit apparaat ondersteunt H.265-transcoering in 4K op basis van de engine voor hardwarematige transcodering en kan worden gebruikt als mediabibliotheek. Synology noemt dit apparaat geschikt voor zakelijke- en particuliere gebruikers die hun kritieke gegevens efficiënt willen beheren, beschermen en delen.

Beschikbaarheid

Synology kondigde onlangs ook twee nieuwe videobewakingsapparaten aan. Prijzen voor de NAS-servers noemt het bedrijf in het persbericht niet, al is de DS3018xs op internet te vinden voor rond de 1450 euro, de DS918+ voor 574 euro, de DS718+ voor 459 euro, de DS 218+ voor 344 euro en de DS418 voor 424 euro.