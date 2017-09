‘HPE wil 10 procent werknemers gaan ontslaan’

Business

Hewlett Packard Enterprise wil zo’n tien procent van zijn werknemers ontslaan. Daarmee staan er maar liefst 5.000 banen op de tocht. HPE schijnt eind dit jaar te willen beginnen met ontslagrondes en zou werknemers binnen en buiten de Verenigde Staten willen ontslaan.

Dat melden anonieme bronnen van financieel persbureau Bloomberg vandaag. CEO Meg Whitman probeert sinds 2015 bepaalde divisies anders in te richten, in een poging het bedrijf flexibeler te maken. In een tijd van concurrenten als Amazon Web Services en de Google Cloud, is grote flexibiliteit hard nodig.

Meer efficiëntie

HPE wil dus efficiënter te werk gaan. Vorige maand nog vertelde Whitman tijdens een conferentie dat ze “lagen” uit het bedrijf wil snijden. “Met minder bedrijfstakken en duidelijke strategische prioriteiten, hebben we de kans een interne structuur en een operationeel model te bouwen dat eenvoudiger, wendbaarder en sneller is.”

Tijdens datzelfde gesprek gaf CFO Tim Stonesifer aan dat het bedrijf over een periode van zo’n drie jaar 1,5 miljard dollar aan besparingen door wil voeren. Het ontslaan van één op de tien personeelsleden lijkt daar nu onderdeel van te zijn. Toch gaat het goed met het bedrijf.

Eerder deze maand gaf HPE de financiële resultaten van het derde kwartaal vrij. Daaruit bleek dat het bedrijf een netto-omzet van zo’n 6,9 miljard euro geboekt had. De winst bedroeg 137,8 miljoen euro. Heel slecht gaat het dus niet, maar dat het bedrijf wendbaarder wil worden en minder log is wel te begrijpen.