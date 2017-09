Microsoft en Facebook klaar met leggen nieuwe ultrasnelle trans-Atlantische kabel

Business

Microsoft, Facebook en infrastructuurprovider Telxius hebben vandaag aangekondigd dat ze klaar zijn met het leggen van de Marea-kabel. Deze trans-Atlantische hoge capaciteitskabel biedt een brandbreedte van maar liefst 160 Tbit/s en is vooral voor clouddiensten bedoeld.

Om die snelheid in perspectief te plaatsen: de kabel biedt zo’n 16 miljoen keer zo snel internet als een reguliere internetkabel. De kabel bestaat uit acht glasvezelkabels die bedekt zijn met koper. Daar omheen zit een harde plastic beschermlaag en daar omheen een waterdichte coating. Op sommige plekken ligt de kabel onder de grond, om hem te beschermen tegen visserij en scheepsverkeer, maar het grootste deel ligt op de oceaanbodem.

Kritiek moment

Volgens Microsoft komt de kabel op een uiterst belangrijk moment. Momenteel vervoeren de trans-Atlantische kabels al zo’n 55 procent meer data dan de trans-Pacifische kabels en 40 procent meer data dan er tussen de Verenigde Staten en Latijns-Amerika op en neer gaat. “Het is zeker dat de vraag naar data over de Atlantische Oceaan zal blijven toenemen en dat Marea een cruciale verbinding voor de Verenigde Staten, Spanje en verder biedt,” aldus Brad Smith, voorzitter van Microsoft in een statement.

Marea loopt overigens langs dezelfde route als andere trans-Atlantische kabels. Toch is de 6.600 kilometer lange en 4,65 miljoen kilo wegende kabel los van de rest gelegd. Zo zou de verbinding stabieler zijn – bij een aardbeving zouden kabels beschadigd kunnen worden en door meer kabels te leggen is het risico enigszins verspreid.

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om Marea in gebruik te kunnen nemen. Dat moment zal begin 2018 plaatsvinden.