Google Cloud Platform gaat krachtigere Nvidia-GPU’s ondersteunen

Google laat weten dat zijn Cloud Platform een aantal nieuwe GPU’s aan zijn lineup toe zal voegen. Er is een bèta gaande met de Nvidia Tesla P100 GPU’s, terwijl de Nvidia Tesla K80 GPU’s toegevoegd zijn aan de Google Compute Engine. Gebruikers moeten door de Nvidia-GPU’s genieten van meer flexibiliteit, betere prestaties en kostenbesparingen.

Volgens Google kan het gebruik van P100-GPU’s workloads tot tien keer versnellen in vergelijking met de K80-GPU’s. Het bedrijf geeft ook aan dat de gebruikers meer flexibiliteit krijgen voor Cloud GPU’s. Dit komt doordat de CPU, het geheugen, de disk en de GPU aan te passen zijn naar hetgeen wat echt nodig geacht wordt.

Cloud GPU’s worden aangeboden in passthrough modus om bare-metal prestaties te leveren. Het is mogelijk om vier P100’s of acht K80 voor een virtual machine te kiezen. Personen die op zoek zijn naar hogere disk-prestaties kunnen er 3 TB aan lokale SSD aan toevoegen.

Andere voordelen en beschikbaarheid

Voor infrastructuren belooft het bedrijf dat Compute Engine en Google Container Engineer toe gaan staan om GPU workloads te draaien op virtual machines of containers. Voor machine learning is Cloud Machine Learning to configureren om het maximale uit GPU’s te halen. Dit moet de tijd die nodig is voor het trainen van modellen laten afnemen.

Daarnaast moet het aanbieden van K80 en P100 GPU’s de kosten reduceren. Dit betekent bijvoorbeeld dat als een virtual machine maar de helft van de tijd gebruikt wordt, er een effectieve korting plaatsvindt van tien procent. Dit loopt op tot 30 procent voor partijen die virtual machines de gehele maand gebruiken.

Google zal de P100 en K80 beschikbaar maken in vier regio’s. Het gaat om Europe West: Belgium, US East: South Carolina, US West: Oregon en Asia East: Taiwan. Ook Nederland kan dus gebruikmaken van de GPU’s