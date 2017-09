TransIP is weer volledig zelfstandig na onenigheid met investeerder

Business

Na pak ‘m beet een jaar niet volledig zelfstandig te zijn geweest, keert TransIP nu weer terug naar de oude constructie. Ali Niknam, oprichter van het bedrijf, wordt weer de enige eigenaar. Hij heeft het aandeel van het Zweedse EQT teruggekocht. Daarmee is TransIP weer volledig zelfstandig.

“TransIP ondergaat een snelle transformatie,” vertelt Jonas Persson, terugtredend bestuursvoorzitter van het bedrijf. “Het heeft een unieke bedrijfscultuur en ik heb er alle vertrouwen in dat ze in de toekomst zullen blijven bloeien.” En ook EQT heeft een statement vrijgegeven, dat erop lijkt te wijzen dat er een meningsverschil is – een feit dat ook het Financieel Dagblad meldt.

“Na discussies over de toekomststrategie, geloven zowel EQT als mr. Ali Niknam, dat één eigenaar met volledige controle het beste is voor de toekomst van TransIP,” laat EQT weten. Hoeveel geld Niknam, die ook eigenaar is van het succesvolle Bunq, moest betalen is niet bekend, al noemt hij het bedrag rechtvaardig. Vorig jaar betaalde EQT nog 25 miljoen euro voor de aandelen, Niknam zal alleen maar meer betaald hebben.

Zelfstandigheid is herwonnen

TransIP heeft ook zijn klanten benaderd over de herwonnen zelfstandigheid. Daarin schrijft het dat de investering van EQT diende voor de internationale uitbouw van TransIP. Omdat de resultaten in Nederland echter zo succesvol waren, “kwam deze visie op een zijspoor te staan.” Het bedrijf heeft EQT nu weer uitgekocht en is sinds eergisteren weer volledig zelfstandig.

“Nu alle afleidingen achter de rug zijn willen we maar één ding: ons volledig focussen op het bouwen van fantastische producten. Om dit optimaal te kunnen is per direct Raymond Kasiman toegetreden tot de directie en ben ik zelf teruggekeerd in de rol van CEO,” schrijft Jeroen Hüpscher in de mail.