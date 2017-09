Oracle kondigt Sparc M8 aan, chip voor betere beveiliging en meer snelheid

Hardware

Oracle heeft de achtste uitvoering van zijn Sparc-platform aangekondigd, dat een hogere mate van beveiliging en betere prestaties moet leveren aan de gebruikers die workloads verwerken. Het platform wordt aangedreven door Oracle’s M8 microprocessor.

Om aan te tonen waartoe de Sparc M8 in staat is, vergelijkt het bedrijf de processor met de Intel x86 infrastructuur. Volgens Oracle verwerk zijn nieuwe product online transacties twee keer zo snel als die Intel-infrastructuur. In vergelijking met zijn voorganger Sparc M7 zou het verwerken 1,4 keer sneller gaan.

De M8 kent een kloksnelheid van 5 GHz, wat sneller is dan de 4.13 GHz van de voorganger. Bovendien beschikt de nieuwe processor over een 32 KB L1 instruction cache, terwijl dat bij de M7 16 KB was. De M8 kent een 128 KB L2-datacache per core, in vergelijking met de 256 KB per corepaar van de M7. Er is een maximum van acht M8-chips per machine in te zetten. Bij de vorige generatie was er nog een maximum van 16 processors. De nieuwste chip kent een maximum van 8 TB aan werkgeheugen. Verder is het belangrijk om te weten dat de chip 32 cores telt met acht threads per core.

Snelheid en beveiliging

Met een eigen virtualisatieplatform en management voor private cloud-environments biedt het M8-platform volgens Oracle de flexibiliteit die bedrijven nodig hebben. De versterkte beveiliging zit hem onder meer in de encryptie. Die verloopt met de nieuwe chip twee keer zo snel als dat voorheen het geval was. Java set-ups zullen een zelfde soort verbetering zien, zo beweert het bedrijf.

Edward Screven, chief corporate architect van Oracle, beweert dat Sparc al de snelste en meest veilige processor ter wereld was voor het draaien van Oracle Database en Java. Door de introductie van de Sparc M8 wordt die positie alleen maar versterkt, zo geeft Screven aan. Het bedrijf laat tevens weten dat Oracle Cloud Sparc Dedicated Compute-service geüpdatet wordt met de Sparc M8-processor.

Oracle is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws vanwege zijn activiteiten in de cloud. Zo werd vorige week bijvoorbeeld bekend dat het bedrijf toetreedt tot de Cloud Native Computing Foundation. Al deze extra inspanningen waren terug te zien in de kwartaalcijfers van Oracle, waarin een omzetgroei van 51 procent voor de cloudactiviteiten te zien was.