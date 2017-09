Onderzoek: ‘legacy-netwerken obstakel voor cloud computing en digitale transformatie’

Networking

IT-besluitvormers zijn het er bijna unaniem (97 procent) over eens dat legacy-netwerkinfrastructuren er moeite mee zullen hebben om aan de veranderde eisen van de cloud en hybride netwerken bij te benen. Dat blijkt uit het onderzoek Riverbed Future of Networking Global Survey 2017.

Het gaat om in totaal duizend respondenten die afkomstig zijn uit negen verschillende landen. Uit de resultaten blijkt een sterke mate van consensus dat legacy-infrastructuren zowel de digitale- als de cloudstrategie in de weg zitten. De bedrijven blijken moeite te hebben om flexibel te blijven opereren op basis van hun huidige infrastructuur.

Van de respondenten geeft 98 procent aan dat geavanceerde netwerken van cruciaal belang zijn om het tempo van de business bij te houden. Met de stelling dat het volledige potentieel van hun cloudstrategie alleen kan worden gerealiseerd met de ondersteuning van een geavanceerd netwerk is 91 procent het eens. Overigens geeft 85 procent aan nog enkele jaren verwijderd te zijn van de voordelen van digitale transformatie. Dat is te wijten aan de beperkingen van legacy-netwerken.

Er blijkt op brede schaal sprake van prestatieproblemen als gevolg van verouderde netwerkinfrastructuren. 93 procent van de IT-besluitvormers zegt namelijk dat er maandelijks netwerkproblemen optreden. Van de deelnemers geeft 58 procent aan dat dit verschillende keren per maand gebeurt.

De meeste bedrijven staan op het punt om SD-WAN in te zetten voor het beheer van de cloud en hybride netwerken. Vier procent profiteert hier al van, terwijl 93 procent van plan is om binnen vier jaar tijd op SD-WAN over te stappen.

Conclusie

Riverbed Technology-CEO Jerry M. Kennelly geeft aan dat uit het onderzoek blijkt dat IT-besluitvormers onder enorme druk staan om hun cloudstrategie ten uitvoer te brengen. Ook voor digitale transformatie zorgen en het tempo dat de norm is van de huidige concurrerende markten spreken uit de resultaten, zo geeft Kennelly aan.

Een ander onderzoek waarover Techzine recentelijk schreef ging in op de gebrekkige kennis die er bij bedrijven over cloud is. Daaruit blijkt dat tweederde van de organisaties omzet misloopt door de beperkte vaardigheden. In het Verenigd Koninkrijk zou dit een gezamenlijk bedrag van 218 miljoen pond zijn, omgerekend bijna 250 miljoen euro.