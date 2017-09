Netflix gaat HDR ondersteunen op iPhone 8, iPhone X en iPad Pro

Consumer

Er is een aantal nieuwe apparaten bijgekomen dat Netflix in HDR kan afspelen. Door de introductie van de nieuwe versie van Apple’s mobiele besturingssysteem, iOS 11 (lees hier wat er nieuw is in deze versie), kunnen gebruikers van de iPhone 8, de iPad Pro en de aankomende iPhone X voortaan ook films in HDR kijken.

Dat blijkt uit een speciale support-pagina van Netflix. In het geval van de iPad Pro gaat het om de tweede generatie van de tablets. Zowel het model van 10.5-inch als de 12.9-inch uitvoering kan films en series in HDR afspelen. Uiteraard geldt deze mogelijkheid ook voor de iPhone 8 Plus.

Met HDR komen het contrast en de kleuren beter tot hun recht. Het gevolg is dat lichte delen van beelden er lichter uitzien, terwijl donkere delen juist dieper overkomen.

Onlangs voegde Netflix ook al de Xperia XZ1 en de Galaxy Note 8 toe aan het rijtje telefoons dat films en series in HDR kan afspelen, zo was destijds te lezen op Techzine. De videosteamingsdienst toont met de recente stappen aan werk te willen maken van HDR brengen naar de nieuwste mobiele apparaten.

Om series en films in HDR te kunnen kijken moeten abonnees wel het juiste lidmaatschap hebben. Het gaat om het duurste abonnement van Netflix, dat 11,99 euro per maand kost. Voor het goedkoopste abonnement betaal je 7,99 euro per maand. Onder meer het aantal gebruikers dat tegelijkertijd kan kijken neemt door het duurste abonnement toe: van één naar vier.