‘T-Mobile US en Sprint naderen deal voor fusie’

Business

T-Mobile US zou dicht bij een akkoord zijn om samen te gaan met de Amerikaanse telecomprovider Sprint. Dat bericht althans Reuters op basis van anonieme bronnen. Als de overeenkomst er komt en daadwerkelijk doorgaat, dan zouden de derde en vierde grootste telecomproviders van de Verenigde Staten samengaan.

Een dergelijke deal betekent dat oude gesprekken nieuw leven ingeblazen zijn. Een aantal jaar geleden schreven we regelmatig over de betreffende overname. De fusie ging toentertijd uiteindelijk niet door omdat de toezichthouder vier grote telecomproviders in Amerika wilde houden. Ook trok SoftBank, het bedrijf met een meerderheidsaandeel in Sprint, zich terug uit de onderhandelingen.

Om de fusie nu wel te laten slagen heeft Sprint een tactische zet bedacht. Reuters weet namelijk dat deze telecomprovider een lobbybedrijf heeft ingehuurd die nauwe banden met president Donald Trump en diens regering onderhoudt. Het lobbybedrijf, ook wel bekend als Ballard Partners, wordt ingehuurd voor “algemene regelgeving en bepalingen van de overheid”, zo luiden de woorden. Waarschijnlijk gaat Ballard Partners ook helpen bij de obstakels van antitrust-regelgevers en de Federal Communications Commission.

Inhoud deal

Bij de nieuwe deal zou de Softbank Group en andere aandeelhouders van Sprint een belang van 40 tot 50 procent in het nieuwe bedrijf krijgen. Deutsche Telekom, de partij met het grootste belang in T-Mobile US, en de andere aandeelhouders krijgen na de fusie een meerderheidsbelang, zo beweren de bronen van Reuters. T-Mobile US-CEO John Legere moet de leiding krijgen over het gefuseerde bedrijf.

Na de samenvoeging komen de nummer drie en vier van Amerika samen uit op een totaal aantal abonnees van 130 miljoen. Daarmee komen marktleiders Verizon en AT&T steeds dichterbij. De omzet van het fusiebedrijf zou uitkomen op 70 miljard dollar (59 miljard euro), terwijl er ook kostenbesparingen plaatsvinden volgens de analisten.

Reacties

Na het nieuws ging het aandeel Sprint met vijf procent omhoog , waardoor het een waarde kent van 8,44 dollar. Het aandeel van T-Mobile ging met 0,4 procent omhoog, waarna er 63,66 dollar betaald moet worden. De beurswaarde van ieder bedrijf komt zo respectievelijk uit op 35 miljard dollar en 53 miljard dollar.

Reuters vroeg Sprint en Deutsche Telekom om een reactie, maar zij wilden tegenover het persbureau niet reageren. T-Mobile en Softbank hebben op hun beurt nog niets van zich laten horen. De bronnen gaan er van uit dat de overeenkomst eind oktober afgerond wordt.