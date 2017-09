G DATA presenteert de Next Generation 2018 securitysuites

Security

G DATA heeft de kenmerken van zijn Next Generation 2018 securitysuites onthuld. Die oplossingen moeten Windows-computers beschermen tegen malware en online aanvallen. Daartoe heeft G DATA nieuwe naar eigen zeggen geavanceerde, proactieve en dynamische beveiligingstechnologie gebouwd. Ook breidt het bedrijf zijn samenwerking met TeamDrive verder uit.

Dat betekent dat gebruikers van Internet Security en Total Security via G DATA een back-up van hun belangrijke gegevens kunnen maken naar de Microsoft cloud. Alle G DATA-klanten met een geldige licentie komen in aanmerking voor een gratis upgrade naar de nieuwste versie. G DATA Antivirus 2018, Internet Security 2018 en Total Security 2018 zijn vanaf 25 september zowel online als in de winkel verkrijgbaar.

G DATA Security Generation 2018

In deze nieuwste versie van de beveiligingssoftware staan proactieve technieken centraal. Daaronder bevinden zich BankGuard (voor veilig online bankieren en winkelen); Exploit Protection (wat beveiligingslekken in software tegengaat) en anti-ransomwaresoftware. De klantgegevens worden opgeslagen op Duitse servers, die voldoen aan de strenge Duitse privacywetten.

De samenwerking met TeamDrive betekent verder dat G DATA-gebruikers gevoelige informatie veilig versleuteld kunnen opslaan in de Microsoft cloud, via een koppeling met de TeamDrive Sync & Share-software. Belangrijke kenmerken van de nieuwe software zijn verder onder meer: cloud back-up op Duitse servers (voor zowel Internet Security als Total Security), automatische data back-up naar lokale of externe opslagmedia (Total Security), bescherming tegen phishing en automatisch scannen van USB-sticks en andere externe opslagmedia.

De intelligente firewall blokkeert aanvallen van hackers (Internet Security en Total Security), Password Manager genereert en onthoudt wachtwoorden, voor veilige toegang tot data en er vinden ieder uur updates van de virusdatabase plaats.

Productoverzicht

Hieronder de prijzen van de nieuwe software, die vanaf vandaag beschikbaar is.