Nokia 8 vanaf 20 oktober in nieuwe high-end variant beschikbaar

Vanaf 20 oktober ligt er een nieuwe versie van de Nokia 8 in de winkel. HMD Global heeft vandaag via Duitse media bekend gemaakt dat het om een toestel gaat met 6 gigabyte aan werkgeheugen en 128 gigabyte aan opslaggeheugen. Het apparaat kost 699 euro, waarmee die bijna honderd euro duurder is dan de vorige versie.

Dat meldt de site Winfuture.de op basis van bericht van HMD Global. De Nokia 8 was al een high-end model, maar heeft nu een verhoogde opslagcapaciteit om nog beter mee te kunnen doen met de rest van de ‘grote’ telefoonfabrikanten. Het model komt overigens alleen in een speciale variant op de markt, in de kleur Polished Blue.

Specificaties Nokia 8

De Nokia 8 kwam eerder deze maand uit in Nederland. Het apparaat heeft een 5.3-inch display met resolutie van 2560 bij 1440 pixels en heeft relatief smalle schermranden. Verder draait het apparaat op een Qualcomm Snapdragon 835-processor en beschikt de gebruiker over Android 7.1.1 Nougat. Later komt er een update naar Android 8.0 Oreo aan, maar het is nog niet helemaal duidelijk wanneer dat precies het geval zal zijn.

Het Android-apparaat heeft verder een mooi 3090 mAh-batterij. Op de voorkant zit een fysieke thuisknop, met daaronder een vingerafdrukscanner. Daarmee breekt Nokia enigszins met een nieuwe trend binnen de smartphone-industrie, waarbij steeds meer fabrikanten een zo groot mogelijk scherm bieden, en geen ruimte overlaten voor de thuisknop. De vingerafdrukscanner zit dan vaak aan de achterkant, maar niet in dit geval.

Tussenstap richting Nokia 9

Overigens lijkt deze duurdere variant van de Nokia 8 een tussenstapje in de richting van de Nokia 9. Over dit toestel hoorden we kortgeleden nog van alles, en zou het gaan om een toestel met 8 GB aan werkgeheugen. Ook schijnt dit toestel 128 GB aan opslaggeheugen te hebben en zou het een irisscanner hebben, en nog een bezelloos scherm.

Of en wanneer de 6 GB-variant van de Nokia 8 op de Nederlandse markt te koop is, weten we nog niet. De kans lijkt ook groot dat hij in Nederland nog iets duurder is dan in Duitsland, als het toestel hier te koop zal zijn.