Google lanceert publieke bèta voor Cloud Dataprep, intelligente dienst voor voorbereiding data-analyses

Services

Google laat weten dat de publieke bèta voor Cloud Dataprep beschikbaar is. Deze intelligente clouddienst is bedoeld voor het ontdekken, opschonen en voorbereiden van zowel gestructureerde- als ongestructureerde data, zodat deze informatie te analyseren is. Anderzijds kan het platform ook helpen bij het trainen van machine learning-algoritmes.

Om Cloud Dataprep te realiseren maakt de dienst gebruik van een serverloze infrastructuur. Hierdoor kan er dynamische geschaald worden aan de hand van de gebruikersprestaties en de databehoeftes. Door een interface te gebruiken dat grotendeels vertrouwt op visuals moet Google intuïtief en toegangkelijk zijn voor analisten die hun databases direct willen aanpassen en er acties in willen verrichten.

Als een analist niet teveel digitale taken wil uitvoeren, kan Cloud Dataprerp door de ingebouwde intelligentie data-patronen volgen en daarvan leren, zodat ze optimaal gebruikt kunnen worden om data sneller voor te bereiden en de informatie minder te beïnvloeden door menselijke fouten. Google maakt dit mogelijk door de datatechnologie die het bedrijf Trifacta aanbiedt, afkomstig van zijn eigen datavoorbereidingsplatform.

In de gesloten bèta werd al duidelijk dat data-gedreven marketingbureau’s en adviesbureau’s handig gebruik kunnen maken van Cloud Dataprep. Zij kunnen hun klanten helpen om big data te identificeren en gebruiken voor het aandrijven van veranderingen in hun bedrijven en het in kaart brengen van hun informatie.

Minder kosten

Cloud Dataprep maakt gebruik van Google’s grote cloud-infrastructuur. Hierdoor is de tool geschikt voor bedrijven die op zoek zijn naar het gebruiken van hun big data zonder dat er hoge kosten voor nodig zijn die met hardware en infrastructuur gepaard gaan. Er zijn overigens al meerdere tools die de taak van big data-analyse eenvoudiger willen maken.

Google maakt steeds meer werk van zijn cloud-mogelijkheden. Zo maakte het techbedrijf vorige week nog bekend krachtigere Nvidia-GPU’s te gaan ondersteunen op zijn Google Cloud Platform. Gebruikers moeten daardoor te maken krijgen met meer flexibiliteit, betere prestaties en kostenbesparingen.