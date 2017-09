SAP Hybris koopt profielenspecialist Gigya voor 350 miljoen dollar

Business

De Duitse softwaregigant SAP heeft een aparte divisie die zich bezig houdt met e-commerce. Deze divisie levert software-oplossingen aan bedrijven die met e-commerce bezig zijn. Door deze software kunnen zij hun klanten beter leren kennen en managen. Gigya is een Amerikaans/Israëlisch bedrijf dat zich bezig houdt met consumentenprofielen en cyberveiligheid. Door de aankoop van profielenspecialist Gigya zet SAP een belangrijke stap in de slag om bescherming van klantendata. Officieel zijn er geen details over de overname bekend gemaakt, maar door diverse kanten wordt een bedrag van 350 miljoen dollar genoemd. Men verwacht, onder voorbehoud van goedkeuring door de autoriteiten, dat de overname nog in 2017 definitief wordt.

Wat heeft de overname van profielenspecialist Gigya voor gevolgen?

Gigya is erin gespecialiseerd om anonieme bezoekers om te zetten in betrouwbare klanten. Zo kan een website door toepassingen van Gigya ervoor zorgen dat klanten met hun kenmerken bekend zijn. Ook de validering van betaalgegevens (zoals koppeling met Facebook, Paypal of Amazon) rekent Gigya tot haar specialiteit. Tot slot is Gigya erg bedreven in het localiseren van haar klanten. Zo kan dit bedrijf zowel fysieke locatiegegevens als verschillende digitale activiteiten combineren. Zo ontstaat volgens Gigya één compleet en veilig profiel. Dit profiel kan door klanten van Gigya worden ingezet om de marketing te verbeteren en gericht te adverteren.

Door het bedrijf met haar kennis en ruim 300 medewerkers in te voegen in SAP Hybris kan SAP haar diensten voor internet ondernemers verder uitbreiden. Hierdoor verwacht zij een toonaangevende speler te worden in het beheer van CRM-data. Daarnaast kan zij de klanten van Gigya die door Gigya worden ingebracht toevoegen aan haar portefeuille. Door die klanten de andere Hybris-diensten aan te bieden kan een aanzienlijke cross-selling behaald worden. Naast stijging van kennis verwacht SAP dan ook een stijging van omzet en uitbreiding van dienstverlening. Het ligt in de lijn der verwachting dat beide bedrijven na de samenvoeging aanvullende diensten zullen ontwikkelen. SAP verwacht namelijk dat consumentendata beslissend wordt in de strijd om de digitale klant.