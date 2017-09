Aandeelhouders steken stokje voor plannen Mark Zuckerberg met aandelen Facebook

Business

Mark Zuckerberg heeft als CEO van Facebook ongekende macht en die wilde hij uitbreiden. Het plan van de grootaandeelhouder was om aandelen te verkopen zonder daar stemrecht aan te verbinden. Zuckerberg wilde een deel van zijn aandelen verkopen om goede doelen te kunnen helpen, maar niets inleveren aan zeggenschap. Dat plan is nu teruggetrokken.

Veel grote bedrijven hanteren een simpel stelsel: per aandeel heb je ook één stem. Maar sommige bedrijven, waaronder Facebook, Google en Snap, geven extra stemrechten aan de oprichters en vroege investeerders. Daardoor hebben Larry Page en Sergey Brin bijvoorbeeld het meeste stemrecht binnen Google, al hebben ze niet de helft van de aandelen in bezit. Iets soortgelijks geldt voor Snap.

Bij Facebook is de situatie anders. Zuckerberg had simpelweg de meeste aandelen in handen toen het bedrijf in 2012 de beurs op ging. Nu wilde Zuckerberg de structuur van Facebook dus omgooien, in een poging ervoor te zorgen dat hij zijn plannen met goede doelen door kon zetten. Het idee van Zuckerberg was om per drie aandelen slechts één stemrecht te verkopen. Daar waren aandeelhouders het echter niet mee eens. Er werd een rechtszaak gelanceerd en die hoeft nu niet door te gaan.

Zuckerberg trekt zijn plannen in

De plannen van de Facebook-CEO gaan namelijk niet door. Zuckerberg maakte afgelopen vrijdag op Facebook bekend dat hij de aandeelstructuur toch niet zal veranderen. Hij legt uit dat hij dacht “dat dit de beste manier was om de zaak geregeld te krijgen. Om eerlijk te zijn, dacht ik zelfs dat het de enige manier was. Maar ik wist ook dat het complex zou zijn en geen perfecte oplossing was.”

Nu denkt Zuckerberg een betere en andere oplossing te hebben. “De afgelopen anderhalf jaar heeft Facebook het goed gedaan en zijn onze aandelen zoveel waard geworden, dat ik de komende twintig jaar onze plannen met goede doelen kan financieren en tegelijk een meerderheidsaandeel in handen kan houden.”

Mark Zuckerberg is van plan om de komende anderhalf jaar tussen de 35 en 75 miljoen aandelen te verkopen. Dat zou volgens het Financieel Dagblad tussen de 6 en 13 miljard dollar opleveren, wat helemaal naar goede doelen zal gaan. En dus blijft de situatie binnen Facebook er voorlopig uitzien als eerder het geval was.