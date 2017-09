Facebook komt met nieuwe licentie na patentproblemen rondom zijn open-source software

Apps & Software

Facebook kondigt aan met nieuwe licenties te komen voor zijn open-source projecten React, Jest, Flow en Immutable .js. Deze stap volgt naar aanleiding van zorgen bij ontwikkelaars in de algemene voorwaarden, waardoor zij mogelijk tegen patentproblemen aanlopen (lees hier ons bericht).

React is een front-end library waarmee ontwikkelaars interactieve gebruikersinterfaces kunnen maken met JavaScript. Deze open-source software kende een clausule waarin opgenomen was dat het recht van een partij om React te gebruiken kan vervallen indien zij Facebook voor de rechter sleept op basis van patentredenen.

Voor sommige ontwikkelaars was deze voorwaarde een reden om over te stappen naar andere software. Als de ontwikkelaar er inderdaad voor zou kiezen om het sociale netwerk aan te klagen, dan kan dat immers resulteren in het herschrijven van de gehele front-end van een webapplicatie. Dit kost ontzettend veel tijd en kan hoog in de kosten lopen.

MIT-licentie

Om wat damage control te doen komt Facebook nu dus met een vervolgstap, die in een blog beschreven wordt. Daarin geeft het bedrijf aan nog steeds te geloven dat de BSD + Patents-licentie voordelen biedt aan de gebruikers van de software, maar dat het zelf gefaald heeft om de gemeenschap ervan te overtuigen. Daarom zullen de eerdere genoemde projecten gebruik gaan maken van de MIT-licentie.

Facebook erkent dat door de onduidelijkheid ontwikkelaars andere software hebben gekozen. Het bedrijf biedt zijn excuses aan en vervolgt door aan te geven niet te verwachten de teams terug te winnen. Er ontstaat door deze stap wellicht onduidelijkheid wat er gebeurt met de andere open-source projecten van Facebook. Die licenties worden momenteel onder de loep genomen. Voorlopig dus BSD + Patent voor hen, maar afhankelijk van meerdere factoren kan er verandering plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat de licentie-update volgende week uitrolt. Dan verschijnt namelijk de nieuwe versie React 16, een uitvoering waar het sociale netwerk al een jaar aan werkt. Deze update brengt ook een aantal nieuwe features met zich mee.