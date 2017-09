QNAP maakt Hybrid Backup Sync-app voor backups beschikbaar

Apps & Software

QNAP heeft de all-in-one Hybrid Backup Sync-app officieel gelanceerd. Gebruikers kunnen door de app meerdere taken voor een efficiënte data-backup en het herstel van lokale-, externe- of cloudopslag centraal beheren.

Dit is mogelijk doordat de Hybrid Back Sync functies ondersteunt zoals task overview, meerdere versies van een backup, flexibele werkplanning, slimme datareductie, snelle dataoverdracht en geüpgradede encryptie. De productiviteit voor dagelijkse backup-taken moet zo toenemen, terwijl het realiseren van disaster recovery ook sneller gaat.

Volgens QNAP Product Manager Norman Tsai is een backup van data en het herstel daarvan op ieder moment en op welke plaats dan ook een basisbehoefte van IT-management. Hij voegt daar aan toe dat Hybrid Backup Sync veelgebruikte netwerkprotocolen en cloud services bevat met een gebruikersvriendelijke interface. Zo moeten bedrijven en individuen een flexibele en productieve tool krijgen voor het vereenvoudigen van backup- en hersteltaken.

Ondersteuning

Met de dienst is het mogelijk om op meerdere manieren aangepaste plannen voor databehoud te ontwikkelen. Daarbij valt te denken aan backup van een extern apparaat naar een QNAP NAS-server of van een NAS naar andere lokale-, externe- en cloudopslag voor dubbele bescherming. Data backup en synchronisatie is mogelijk met USB one-touch backup en synchronisatie op afstand via RTRR, rsync, FTP of CIFS/SMB.

De applicatie ondersteunt verschillende cloud services voor real-time synchronisatie of geplande backup van data. Daaronder vallen Google Drive, Microsoft OneDrive (for Business), Dropbox (Business), Amazon Drive, Yandex Disk, Box, hubiC, Amazon S3, Amazon Glacier, Microsoft Azure, Google Cloud Storage, HiDrive, Backblaze B2, HKBN en Amazon S3/OpensStack/Swift/WebDAV.

Hybrid Backup Sync v2.1 is dus per direct beschikbaar via de QTS App Center. Overigens was QNAP recentelijk ook nog in het nieuws (lees hier ons bericht) vanwege de toevoeging van een nieuwe functie aan de mobiele app. Met Qsirch is het vanaf mobiele apparaten mogelijk op meerdere NAS-apparaten van het merk tegelijkertijd naar bestanden te zoeken.