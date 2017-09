Onderzoekers gebruiken hart als verificatiemethode

Security

Biometrie wordt steeds vaker gebruikt om de identiteit van mensen die op een systeem willen inloggen te verifiëren. Denk aan de vingerafdruk, irisscanner en zelfs de vorm van het gezicht. Nu mag er nog een lichamelijk kenmerk worden toegevoegd aan dat rijtje: de grootte van het hart.

Onderzoekers hebben volgens Engadget een systeem ontwikkeld dat de vorm en grootte van de vorm van een persoon vastlegt om diens identiteit te verifiëren. Daarvoor gebruikt het systeem een kleinschalige Doppler-radar, die continu het hart scant. Als de persoon dan wegloopt, logt het systeem automatisch uit.

Hart als veilige verificatiemethode

Het menselijk hart kan een veilige verificatiemethode zijn, omdat het gewoonlijk niet verandert tijdens een mensenleven – tenzij de gebruiker last heeft van een hartziekte. Het systeem zou in theorie ook op lange afstand kunnen werken en op andere gebieden dan alleen het inloggen op computers.

De onderzoekers stellen zich een situatie voor, waarin het hart ook op vliegvelden gescand wordt, om de identiteit van passagiers vast te stellen. De straling van de radar ligt overigens lager dan die van een gemiddeld wifi-netwerk, dus de authenticatiemethode is volledig veilig. Voorlopig het echter wel nog een grote scanner en daar willen de ontwikkelaars nog verandering in brengen.

Privacyzorgen

De gedachte is dat de scanner uiteindelijk zo klein wordt gemaakt, dat die in een toetsenbord of smartphone ingebouwd kan worden. Op die manier is het een extra toegankelijke technologie om mensen mee te identificeren. Tegelijk roept het natuurlijk de gebruikelijke privacyzorgen op, daar het systeem ook ongevraagd mensen kan scannen.

Dat is bij bijvoorbeeld een vingerafdrukscanner of irisscanner al iets anders: daarbij moet de gebruiker over het algemeen actief meewerken om het te laten werken. Tegelijk mogen Amerikaanse douanebeambten passagiers op vliegtuigen al dwingen hun vingerafdruk te geven om bijvoorbeeld een smartphone te ontgrendelen. Het ligt in lijn der verwachtingen dat een hartscanner – indien breed geïmplementeerd – ook onvrijwillig gebruikt zal worden.